SKANDAL U SAD: Zašto se demokrata iz Mejna vratio iz Hrvatske sa nacističkom tetovažom (VIDEO)
TETOVAŽA sa nacističkim simbolom koja je 2007. u Hrvatskoj izgledala kao ukras, 18 godina kasnije, u srcu američke politike, postaje razotkrivajuće ogledalo jedne neosetljivosti.
Slučaj Grejama Platnera, demokratskog kandidata za Senat iz Mejna, otkrio je ono što mnogi političari pokušavaju da sakriju: u društvu koje se hvali budnim pamćenjem istorije, skandali ne izbijaju zbog odbrane ideologije i uverenja, nego kad dobiju političku cenu.
Tetovaža koju je Platner nosio na grudima, lobanja i ukrštene kosti, nije tek bezazlena ilustracija izabrana sa zida salona za tetoviranje dok je boravio kao član američkog Korpusa mornaričke pešadije u Hrvatskoj, već je reč o "totenkofu", ozloglašenom simbolu nacističke Nemačke, tačnije Es-Es jedinica koje su upravljale logorima smrti.
Ovaj amblem, koji poručuje "lojalnost do smrti", i danas koristi niz ekstremističkih grupa širom sveta. Upravo zato tvrdnja ovog političara da nije znao značenje simbola deluje, u najmanju ruku, neodgovorno. Jer čovek koji danas pretenduje na mesto senatora, u državi koja je često presudna za ravnotežu u američkom Kongresu, morao je odavno da zna šta nosi na svom telu.
Skandal nisu prvi otkrili novinari, ni politički protivnici, već - internet. Video sa porodične svadbe, na kojem Platner igra u donjem vešu, proširio se mrežama kao požar. Tetovaža je bila dovoljno vidljiva da izazove lavinu reakcija. Direktorka kampanje ga je napustila, protivnici dobili besplatnu municiju, a kandidat krizu koju teško može da ispegla izjavom o mladalačkoj gluposti.
U zemlji u kojoj su simboli nacizma tabu, Platnerova nepažnja ili ravnodušnost dobijaju ozbiljnu političku težinu. Dok se izvinjava i govori kako nije znao, prava tema nije da li je znao 2007. godine, već zašto nije znao 2024? Zašto neko ko je godinama prisutan u javnom prostoru, u vojnoj službi, u političkim strukturama nije smatrao da je mrtvačka glava sa ukrštenim kostima problem pre nego što je krenuo u kampanju? I to je upravo ono što razdvaja privatnu glupost od političke odgovornosti.
Za nas, ovaj slučaj je zanimljiv zbog činjenice da je tetovaža nastala u - Hrvatskoj, zemlji Evropske unije u kojoj su istorijski revizionizam i koketiranje sa ustaškim i nacističkim simbolima česti. Ako je u nekom salonu za tetoviranje još 2007. takav simbol mogao da bude ponuđen kao ukras, onda to baštini jedan "lagan" odnos prema simbolima ekstremizma. A u događaju sa zagrebačkog "Hipodroma", na kojem je nastupao čovek koji u svojim pesmama glorifikuje ustaštvo, Marko Perković Tompson, ta simbolika je bila prikazana na ogromnoj sceni - ne samo kao provokacija pojedinca, već kao masovni performans.
Kada američki kandidat za Senat objašnjava da je nacistički simbol za ukras na svom telu izabrao zato što mu se svideo crtež, a postao mu problematičan tek kad se isprečio njegovim političkim ambicijama, to ne govori mnogo o njegovoj mladosti, već o našem vremenu. Vremenu u kojem istorija nije nestala, već samo čeka da neko slučajno, ili namerno, otkrije šta se krije ispod majice.
(rt.rs)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
KINA AMERICI: Ne želimo trgovinski rat, ali ga se ne plašimo
23. 10. 2025. u 22:45
TRAMP PORUČIO NETANJAHUU: Bibi, ako to uradiš...
23. 10. 2025. u 18:28
PUTIN O ISPORUCI "TOMAHAVKA": Ako Ukrajina napadne oružjem dugog dometa, odgovor će biti zapanjujući
AKO Ukrajina pokrene napade oružjem dugog dometa na Rusiju, odgovor će biti zapanjujući, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin.
23. 10. 2025. u 17:59
STIŽE ZIMA KAKVA SE VIĐA JEDNOM U STO GODINA? Meteorolozi odgovorili na spekulacije o "zimi veka"
NEMAČKI portali su preplavljeni informacijama o ekstremnoj zimi, ulicama prekrivenim snegom i ekstremnim vremenskim uslovima koji prete zemlji.
23. 10. 2025. u 17:38
ZEMLjOTRES USRED DNEVNIKA: Voditeljka se obratila u strahu: "Nadam se da će biti sve u redu" (VIDEO)
DOK je čitala vesti u noćnom Dnevniku, prekinuo ju je zemljotres...
24. 10. 2025. u 19:43
Komentari (0)