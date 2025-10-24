SKANDAL U SAD: Zašto se demokrata iz Mejna vratio iz Hrvatske sa nacističkom tetovažom (VIDEO)

TETOVAŽA sa nacističkim simbolom koja je 2007. u Hrvatskoj izgledala kao ukras, 18 godina kasnije, u srcu američke politike, postaje razotkrivajuće ogledalo jedne neosetljivosti.

Foto Tanjug/AP/J. Scott Applewhite

Slučaj Grejama Platnera, demokratskog kandidata za Senat iz Mejna, otkrio je ono što mnogi političari pokušavaju da sakriju: u društvu koje se hvali budnim pamćenjem istorije, skandali ne izbijaju zbog odbrane ideologije i uverenja, nego kad dobiju političku cenu.

Tetovaža koju je Platner nosio na grudima, lobanja i ukrštene kosti, nije tek bezazlena ilustracija izabrana sa zida salona za tetoviranje dok je boravio kao član američkog Korpusa mornaričke pešadije u Hrvatskoj, već je reč o "totenkofu", ozloglašenom simbolu nacističke Nemačke, tačnije Es-Es jedinica koje su upravljale logorima smrti.

Ovaj amblem, koji poručuje "lojalnost do smrti", i danas koristi niz ekstremističkih grupa širom sveta. Upravo zato tvrdnja ovog političara da nije znao značenje simbola deluje, u najmanju ruku, neodgovorno. Jer čovek koji danas pretenduje na mesto senatora, u državi koja je često presudna za ravnotežu u američkom Kongresu, morao je odavno da zna šta nosi na svom telu.

Senate candidate Graham Platner from Maine shows off his real N*zi tattoo of the SS Totenkopf.



Remember this next time Democrats falsely accuse Republicans of being N*zis.



Every accusation by Democrats is an admission of guilt. pic.twitter.com/DVlYmI124V — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) October 22, 2025

Skandal nisu prvi otkrili novinari, ni politički protivnici, već - internet. Video sa porodične svadbe, na kojem Platner igra u donjem vešu, proširio se mrežama kao požar. Tetovaža je bila dovoljno vidljiva da izazove lavinu reakcija. Direktorka kampanje ga je napustila, protivnici dobili besplatnu municiju, a kandidat krizu koju teško može da ispegla izjavom o mladalačkoj gluposti.

U zemlji u kojoj su simboli nacizma tabu, Platnerova nepažnja ili ravnodušnost dobijaju ozbiljnu političku težinu. Dok se izvinjava i govori kako nije znao, prava tema nije da li je znao 2007. godine, već zašto nije znao 2024? Zašto neko ko je godinama prisutan u javnom prostoru, u vojnoj službi, u političkim strukturama nije smatrao da je mrtvačka glava sa ukrštenim kostima problem pre nego što je krenuo u kampanju? I to je upravo ono što razdvaja privatnu glupost od političke odgovornosti.

Za nas, ovaj slučaj je zanimljiv zbog činjenice da je tetovaža nastala u - Hrvatskoj, zemlji Evropske unije u kojoj su istorijski revizionizam i koketiranje sa ustaškim i nacističkim simbolima česti. Ako je u nekom salonu za tetoviranje još 2007. takav simbol mogao da bude ponuđen kao ukras, onda to baštini jedan "lagan" odnos prema simbolima ekstremizma. A u događaju sa zagrebačkog "Hipodroma", na kojem je nastupao čovek koji u svojim pesmama glorifikuje ustaštvo, Marko Perković Tompson, ta simbolika je bila prikazana na ogromnoj sceni - ne samo kao provokacija pojedinca, već kao masovni performans.

Kada američki kandidat za Senat objašnjava da je nacistički simbol za ukras na svom telu izabrao zato što mu se svideo crtež, a postao mu problematičan tek kad se isprečio njegovim političkim ambicijama, to ne govori mnogo o njegovoj mladosti, već o našem vremenu. Vremenu u kojem istorija nije nestala, već samo čeka da neko slučajno, ili namerno, otkrije šta se krije ispod majice.

(rt.rs)

