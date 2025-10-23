MINISTAR MALI: Moguća i potrebna šira saradnja Srbije i Azerbejdžana

PRVI potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali sastao se danas sa ministrom finansija Republike Azerbejdžan Sahilom Babajevim sa kojim je razgovarao o bilateralnoj ekonomskoj saradnji dve zemlje, aktuelnim projektima, potencijalnim investicijama i proširenju saradnje.

Tanjug

Mali i Babajev složili su se da Srbija i Azerbejdžan imaju prostora za širu saradnju, za tesnije povezivanje privreda i veće investicije, navedeno je u saopštenju Ministarstva finansija.

-Azerbejdžan je naša prijateljska zemlja sa kojom imamo dobru saradnju i možemo da se oslonimo na njih. Pouzdan su partner, vezuju nas bliska saradnja, prijateljski odnosi i strateško partnerstvo, bez otvorenih pitanja. Azerbejdžan je važan izvor snabdevanja energentima Srbije, rekao je Mali na sastanku u Vladi.

On je ocenio da perspektive saradnje dve zemlje postoje u oblastima energetike, građevinarstva, vojno-ekonomskoj saradnji, IKT i trgovini u okviru farmaceutske industrije, mašinske industrije i poljoprivrede, ali i u razmeni iskustava u digitalizaciji javne uprave o čemu su Mali i Babajev razgovarali.

Mali je istakao važnost danas održanog poslovnog foruma Srbija - Azerbejdžan u okviru devetog zasedanja Međuvladine komisije za trgovinsko-ekonomsku saradnju Srbije i Azerbejdžana ne kome je učestvovalo 50 kompanija iz Srbije i 20 iz Azerbejdžana.

-To su sjajne prilike za izlaganje razvojnog investicionog potencijala obe zemlje. Potreban je agresivniji plan za širu saradnju, rekao je Mali.

Ministar je Babajevu predstavio najvažnije makroekonomske parametre Srbije kao što je javni dug, uz ocenu da je nivo od 44,3 odsto BDP-a dobar imajući u vidu da, kako je rekao, prosek zaduženosti evrozone premašuje 80 odsto.

Mali je istakao i da je Srbija prošle godine privukla 5,2 milijarde evra stranih direktnih investicija, te da je oko 60 odsto ukupnih stranih direktnih investicija u regionu usmereno ka Srbiji.

Tome su, rekao je, između ostalog doprineli i sporazumi o slobodnoj trgovini sa Kinom, Egiptom, Turskom, Rusijom, Belorusijom, Kazahstanom, zemljama članicama CEFTE i tako dalje, budući da oni time pružaju dostupnost tržištu od ukupno 2,5 milijardi ljudi.

Mali je posebno istakao važnost digitalizacije rečima da je uveren da će veštačka inteligencija imati sve veću primenu i u domenu upravljanja javnim finansijama.

Prema poslednjim dostupnim podacima Republičkog zavoda za statistiku, u drugom kvartalu 2025. godine, spoljnotrgovinska razmena Srbije i Azerbejdžana iznosila je 170 miliona američkih dolara.

Bilateralna ekonomska saradnja se ostvaruje kroz trgovinsku razmenu, realizaciju infrastrukturnih i projekata u oblasti energetike, kao i intenzivnu vojno ekonomsku saradnju.

Tanjug

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć