"UDARIĆEMO IH VEOMA JAKO" Tramp o kopnenim udarima kod Venecuele: Verovatno ćemo obavestiti Kongres

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp izjavio je da njegova administracija ima zakonsko ovlašćenje za napade na brodove kod Venecuele za koje tvrdi da prevoze drogu, ali je dodao da bi mogao da se obrati Kongresu ukoliko odluči da započne i kopnene udare.

AP Photo/Alex Brandon

- Dozvoljeno nam je to i ako to budemo radili kopnenim putem, možda ću se ponovo obratiti Kongresu - rekao je Tramp novinarima u Ovalnom kabinetu Bele kuće.

Naveo je da je američka vlada "potpuno spremna" da cilja krijumčare droge na kopnu.

- Udarićemo ih veoma jako ako dođu kopnenim putem. Verovatno ćemo obavestiti Kongres i objasniti tačno šta radimo kada se radi o kopnu. Ne moramo to da radimo, ali mislim…voleo bih da to uradim - rekao je Tramp.

On je rekao i da bi mogao da preduzme "veoma ozbiljne akcije" protiv Kolumbije zbog njene uloge u međunarodnoj trgovini narkoticima.

Tramp je kolumbijskog predsednika Gustava Petra nazvao "lošim tipom".

(Tanjug)

