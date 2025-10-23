Svet

"UDARIĆEMO IH VEOMA JAKO" Tramp o kopnenim udarima kod Venecuele: Verovatno ćemo obavestiti Kongres

В. Н.

23. 10. 2025. u 09:27

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp izjavio je da njegova administracija ima zakonsko ovlašćenje za napade na brodove kod Venecuele za koje tvrdi da prevoze drogu, ali je dodao da bi mogao da se obrati Kongresu ukoliko odluči da započne i kopnene udare.

УДАРИЋЕМО ИХ ВЕОМА ЈАКО Трамп о копненим ударима код Венецуеле: Вероватно ћемо обавестити Конгрес

AP Photo/Alex Brandon

- Dozvoljeno nam je to i ako to budemo radili kopnenim putem, možda ću se ponovo obratiti Kongresu - rekao je Tramp novinarima u Ovalnom kabinetu Bele kuće. 

Naveo je da je američka vlada "potpuno spremna" da cilja krijumčare droge na kopnu.

- Udarićemo ih veoma jako ako dođu kopnenim putem. Verovatno ćemo obavestiti Kongres i objasniti tačno šta radimo kada se radi o kopnu. Ne moramo to da radimo, ali mislim…voleo bih da to uradim - rekao je Tramp.

On je rekao i da bi mogao da preduzme "veoma ozbiljne akcije" protiv Kolumbije zbog njene uloge u međunarodnoj trgovini narkoticima. 

Tramp je kolumbijskog predsednika Gustava Petra nazvao "lošim tipom".

(Tanjug)

BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Radnik na farmi umro nakon ujeda muve
Svet

0 0

Radnik na farmi umro nakon ujeda muve

"DRŽALI su ga u sedaciji, pa se probudio i činilo se da ima nade. Svi su se nadali njegovom oporavku. Ali bolest se vratila sa osvetom, brzo se širila i počela je da pogađa njegove organe."

23. 10. 2025. u 22:26

Politika
Tenis
Fudbal
SVI VOLE DOMAĆE: Perutnina Ptuj čuva tradiciju kvaliteta već 120 godina

SVI VOLE DOMAĆE: Perutnina Ptuj čuva tradiciju kvaliteta već 120 godina