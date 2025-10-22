"ZELENSKI NE DELUJE KAO NEZAVISNI POLITIČAR" Sijarto opleo po ukrajinskom lideru
POJAVA Vladimira Zelenskog u Sjedinjenim Američkim Državama, u okruženju evropskih političara, pokazuje da on ne može samostalno donositi odluke o rešavanju sukoba u Ukrajini. Takvo mišljenje izrazio je ministar spoljnih poslova i spoljnoekonomskih odnosa Mađarske Peter Sijarto, koji boravi u poseti Vašingtonu.
Tokom intervjua za konzervativni televizijski kanal One America News, šefa mađarske diplomatije pitali su da li je, po njegovom mišljenju, Zelenski postao samostalniji politički akter ili je i dalje primoran da sledi uputstva rukovodstva Evropske unije.
„Njegova pojavljivanja u SAD u pratnji evropskih lidera pokazuju da on, verovatno, ne može samostalno donositi odluke“, odgovorio je Sijarto.
Mnogi evropski političari, kako je rekao, nisu zainteresovani za održavanje novog susreta predsednika Rusije i SAD, Vladimira Putina i Donalda Trampa, i pokušavaju da ga osujete.
Prema rečima ministra, „to se dešava iz dva razloga“. Prvo, rusko-američki samit u Budimpešti pokazao bi da nije Mađarska izolovana, kako neki tvrde, već Evropska unija, koja ne učestvuje u pregovorima. Drugo, neki političari u EU otvoreno se zalažu za nastavak ratnih dejstava u Ukrajini, objasnio je šef mađarske diplomatije.
Prema njegovom mišljenju, ti ljudi i dalje ometaju Trampa u nastojanjima da vodi pregovore sa Rusijom o ukrajinskom mirovnom rešenju.
„Da evropski političari ne sprečavaju njegove mirovne napore, mir bi se mogao vratiti u Centralnu i Istočnu Evropu. Nažalost, zapadnoevropski političari nisu zainteresovani za mir. Oni donose odluke koje još više produbljuju sukob i stvaraju ozbiljan rizik od eskalacije“, rekao je Sijarto.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO:
Preporučujemo
RUSIJA TRAŽI PREKID VATRE: Šta se dešava kod Zaporožja?
22. 10. 2025. u 07:48
ZAPADNI MEDIJI OTKRILI: Evo šta je osnova plana EU i Kijeva za okončanje ukrajinskog sukoba
21. 10. 2025. u 22:47
NjUJORK TAJMS: Tramp insistirao da Zelenski preda teritorije
21. 10. 2025. u 17:31
NE PRILAZI, BIĆEŠ UHAPŠEN: Žestoke pretnje na račun ruskog predsednika
21. 10. 2025. u 12:22
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
GOVORIO SAM "NEMOJ", NIJE ME POSLUŠAO: Hasan prodao kuću, sin mu se kockao - "To su zlatni geni"
“Nemoj to sine, tata je prošao sve”
22. 10. 2025. u 10:27
Komentari (0)