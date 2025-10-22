Svet

"ZELENSKI NE DELUJE KAO NEZAVISNI POLITIČAR" Sijarto opleo po ukrajinskom lideru

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

22. 10. 2025. u 16:16

POJAVA Vladimira Zelenskog u Sjedinjenim Američkim Državama, u okruženju evropskih političara, pokazuje da on ne može samostalno donositi odluke o rešavanju sukoba u Ukrajini. Takvo mišljenje izrazio je ministar spoljnih poslova i spoljnoekonomskih odnosa Mađarske Peter Sijarto, koji boravi u poseti Vašingtonu.

Foto: Profimedia

Tokom intervjua za konzervativni televizijski kanal One America News, šefa mađarske diplomatije pitali su da li je, po njegovom mišljenju, Zelenski postao samostalniji politički akter ili je i dalje primoran da sledi uputstva rukovodstva Evropske unije.

„Njegova pojavljivanja u SAD u pratnji evropskih lidera pokazuju da on, verovatno, ne može samostalno donositi odluke“, odgovorio je Sijarto.

Mnogi evropski političari, kako je rekao, nisu zainteresovani za održavanje novog susreta predsednika Rusije i SAD, Vladimira Putina i Donalda Trampa, i pokušavaju da ga osujete.

Prema rečima ministra, „to se dešava iz dva razloga“. Prvo, rusko-američki samit u Budimpešti pokazao bi da nije Mađarska izolovana, kako neki tvrde, već Evropska unija, koja ne učestvuje u pregovorima. Drugo, neki političari u EU otvoreno se zalažu za nastavak ratnih dejstava u Ukrajini, objasnio je šef mađarske diplomatije.
Prema njegovom mišljenju, ti ljudi i dalje ometaju Trampa u nastojanjima da vodi pregovore sa Rusijom o ukrajinskom mirovnom rešenju.

„Da evropski političari ne sprečavaju njegove mirovne napore, mir bi se mogao vratiti u Centralnu i Istočnu Evropu. Nažalost, zapadnoevropski političari nisu zainteresovani za mir. Oni donose odluke koje još više produbljuju sukob i stvaraju ozbiljan rizik od eskalacije“, rekao je Sijarto.

(Sputnjik)

Tagovi
Svet

