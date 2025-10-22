"KADA ME NERVIRA MUŽ, UZMEM PALICE I SVIRAM DOK ON SPAVA" Nova premijerka Japana svira hevi metal na bubnjevima da se opusti (VIDEO)

SANAE Takaiči, koju je japanski parlament u utorak izabrao za novu premijerku čime je postala prva žena na čelu vlade u istoriji te zemlje, privlači pažnju svojim neuobičajenim muzičkim afinitetima dok politički komentatori ističu njenu čeličnu konzervativnu politiku i porede je sa bivšom britanskom premijerkom Margaret Tačer.

Foto: Printscreen/Jutjub/Decentralized

Nova premijerka Japana otvoreno priznaje svoju dugogodišnju strast prema hevi metalu i bendovima poput "Iron Maiden", "Deep Purple" i "X JAPAN", prenosi CBS.

U intervjuu za podkast na radiju "Tokyo FM", Takaiči je rekla da i dalje redovno sluša "Iron Maiden", ali da joj je omiljeni muzičar japanski bubnjar Jošiki, osnivač benda "X JAPAN".

Takaiči, koja svira bubnjeve i gitaru još od studentskih dana, otkrila je da i danas koristi elektronske bubnjeve u svojoj parlamentarnoj rezidenciji, najčešće kako bi se "oslobodila stresa". Kaže da je njena omiljena pesma za te trenutke - "Burn" od grupe "Deep Purple".

"Kada me nervira muž, uzmem palice i sviram dok on spava", rekla je novoizabrana japanska premijerka.

Pored muzike, Takaiči je poznata i kao ljubitelj motocikala i borilačkih veština. Na njenoj zvaničnoj političkoj veb stranici nalaze se fotografije iz mlađih dana na motociklu "Kawasaki Z400GP", a japanski mediji navode da je ona član parlamentarnog moto-kluba.

Takođe, poseduje crni pojas u karateu, iako nije poznato da li i dalje aktivno trenira. Nakon što je pobedila na glasanju u parlamentu, Takaiči je najavila da će njen mandat biti posvećen "ekonomskoj snazi, odbrambenoj stabilnosti i kulturnom identitetu Japana".

(Tanug)