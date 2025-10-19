BOLIVIJA BIRA PREDSEDNIKA: Izbori koji označavaju kraj jedne epohe
BOLIVIJCI danas izlaze na predsedničke izbore.
Građani će birati između dvojice kandidata koji obećavaju stabilizaciju ekonomije i otvaranje zemlje ka investicijama.
U drugom krugu izborne trke su ekonomista i senator Rodrigo Paz (58) i nekadašnji privremeni predsednik Horhe Kiroga (65), inženjer po struci.
Prema navodima novinske agencije AFP, biračka mesta otvorena su u osam časova po lokalnom vremenu, a zatvaraju se u 16 časova.
Pravo glasa ima oko osam miliona građana, a glasanje je obavezno.
Ovi izbori označavaju kraj jedne epohe za Boliviju, političkog perioda koji je započeo dolaskom na vlast Eva Moralesa 2006. godine i njegovim pokretom Mas.
Ekonomski rast iz prvih godina Moralesove vladavine zasnivao se na nacionalizaciji gasnih rezervi, ali je poslednjih godina došlo do pada proizvodnje, nedostatka stranih valuta i teškoća u finansiranju subvencija za gorivo.
Prema podacima Svetske banke, bolivijska ekonomija je u recesiji, dok godišnja inflacija premašuje 20 odsto. U mnogim gradovima redovi na benzinskim stanicama postali su svakodnevna pojava.
Obojica kandidata zalažu se za smanjenje državnih troškova i delimično ukidanje subvencija na gorivo, ali i za nastavak socijalnih programa.
Nijedan neće imati većinu u parlamentu, što će zahtevati postizborne koalicione dogovore.
Politički analitičari upozoravaju da će novi predsednik naslediti izuzetno tešku ekonomsku situaciju, kao i moguće socijalne tenzije.
Odlazeći predsednik Luis Arce (Mas) završava mandat 8. novembra i nije se kandidovao za novi.
