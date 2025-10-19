AMERIČKI MEDIJI: SAD vrše veći pritisak na Kijev nego na Moskvu

BELA kuća priznala je da Sjedinjene Američke Države vrše veći pritisak na Ukrajinu nego na Rusiju kada je u pitanju rešavanje sukoba, piše „Volstrit džurnal“.

-Čak i unutar administracije, zvaničnici su primetili da Tramp ne želi da vrši pritisak na Putina... Bela kuća vrši veći pritisak na Kijev nego na Moskvu, piše list, pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika.

Istovremeno je bivši pomoćnik državnog sekretara za evropska pitanja Danijel Frid za list izjavio da Vašington ne koristi raspoložive instrumente za povećanje pritiska na Moskvu u ekonomskoj i vojnoj sferi.

Zvaničnici američke administracije dodali su da žele da održe više preliminarnih sastanaka na niskom nivou sa ruskom stranom pre planiranog samita u Budimpešti nego što ih je održano u okviru priprema za samit na Aljasci.

Tramp se u petak sastao sa Vladimirom Zelenskim u Vašingtonu. Prema navodima medija, tokom „direktnog i iskrenog“ razgovora u Beloj kući, američki predsednik jasno je stavio do znanja Zelenskom da neće dobiti rakete dugog dometa. Čak je i nemački kancelar Fridrih Merc priznao da poseta Zelenskog Vašingtonu nije prošla kako se nadao.

Pre Trampovog sastanka sa Zelenskim, u četvrtak je održan telefonski razgovor Putina i Trampa – jedan od najdužih od početka 2025. godine. Njih dvojica su, između ostalog, razgovarali o situaciji u Ukrajini. Nakon razgovora, Tramp je objavio da namerava da se uskoro lično sastane sa Putinom u Budimpešti.

