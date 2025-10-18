Svet

SPECIJALNI PREDSTAVNIK RUSKOG PREDSEDNIKA: Rad na izgradnji tunela između Rusije i SAD traje već šest meseci

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

18. 10. 2025. u 13:00

RAD na ideji o izgradnji tunela između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država traje već šest meseci, izjavio je Kiril Dmitrijev, specijalni predstavnik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom.

Foto: Tanjug

-U Rusiji smo započeli studiju izvodljivosti za tunel između Rusije i Aljaske pre šest meseci, napisao je on na društvenoj mreži Iks i potvrdio da Moskva i Vašington aktivno razgovaraju o ovom projektu, prenosi agencija RIA Novosti.

Dmitrijev je potvrdio mogućnost za izgradnju interkontinentalnog tunela ispod Beringovog moreuza uz primenu tehnologije kompanije "The Boring" i rekao da bi projekat koštao oko osam milijardi dolara, kao i da bi tunel mogao biti izgrađen za manje od osam godina.

Dmitrijev je, takođe, napomenuo da je Ruski fond za direktna ulaganja (RDIF) pregledao postojeće predloge, uključujući železničku prugu SAD-Kanada-Rusija-Kina, i da će podržati najodrživiji predlog projekta.

Na jučerašnjem sastanku predsednika SAD i Ukrajine u Vašingtonu novinar je pitao Trampa o ovom projektu, a on je odgovorio da je to zanimljiva ideja.

Kako je za RIA Novosti rekao Pavel Ivankin, predsednik Nacionalnog istraživačkog centra za transport i infrastrukturu, bilo bi logično da tunel između Rusije i Sjedinjenih Država bude kombinovani drumski i železnički tunel.

Tanjug

