PET MOGUĆIH ZAVRŠETAKA RATA U UKRAJINI: Šta (ne) deluje ostvarivo

DOK RAT u Ukrajini ulazi u četvrtu zimu, front se ne pomera, a iscrpljenost i vojske i društva postaju sve očiglednije.

Dronovi, artiljerijski dvoboji i udari po infrastrukturi zamenili su nekadašnje ofanzive, dok obe strane sada vode borbu tempom koji više liči na industrijski nego na vojni sukob.

Ukrajina pokušava da očuva podršku Zapada i spreči zamor svojih saveznika, dok Rusija, uprkos sankcijama i gubicima, održava operativni pritisak i nastoji da rat pretvori u iscrpljujući maraton u kojem ima stratešku prednost.

Specijalna vojna operacija Rusije u Ukrajini (rat) traje već 1.332 dana — trajanje koje se približava Prvom svetskom ratu (1.567 dana) i nadilazi Korejski rat (1.129 dana), grčko-turski rat (1.246) i Španski građanski rat (988). Na toj pozadini, španski list El Mundo sumira pet scenarija kako bi se rat mogao završiti i kolike su im šanse.

1) „TVRDI“ MIR POD PRITISKOM VAŠINGTONA

Prvi scenario polazi od ideje da bi predsednik SAD Donald Tramp mogao da nametne krhki mir pritiskom na Moskvu: sekundarne sankcije, pritisak na ključne kupce ruske nafte, kao i isporuke oružja dužeg dometa Kijevu kao poluge.

Realnost, ocenjuje list, ostavlja malu verovatnoću za brzi uspeh: u Moskvi se rat kvalifikuje kao „egzistencijalni“, pa se očekuje nastavak borbi uprkos dodatnim troškovima i pritiskima. Drugim rečima, poluge postoje, ali njihova eskalacija ne garantuje spremnost Kremlja na ustupke u kratkom roku.

2) ŠIRENjE SUKOBA PREKO UKRAJINSKIH GRANICA

Drugi scenario je regionalna eskalacija koja bi zahvatila pojedine članice NATO-a. Do sada su ruske operacije ka EU uglavnom ostajale u „sivoj zoni“ (sabotaže, povrede vazdušnog prostora avionima i dronovima).

El Mundo upozorava da svaka pogrešna procena u takvim misijama može imati katastrofalne posledice — ne zato što postoji planirana invazija na NATO, već zato što je prostor za grešku sužen, a kanali za kontrolu eskalacije oslabljeni.

3) NAJREALNIJE: RAT SE NASTAVLjA NAJMANjE DO 2026

Treći, i po oceni španskog lista najverovatniji scenario, predviđa nastavak iscrpljujućih borbi najmanje do 2026. Ukrajina ne pokazuje nameru da odustane, a Rusija nema podsticaj da stane bez ishoda koji može predstaviti kao pobedu.

I jedna i druga strana troše resurse, dok spoljne potpore održavaju ratnu ravnotežu: EU finansijski i industrijski podržava Kijev, Kina amortizuje rusku ekonomiju kroz uvoz energenata, a Severna Koreja dopunjava municijske kapacitete Moskve. Rezultat: dugotrajan rat niskog do srednjeg intenziteta sa povremenim pikovima eskalacije.

4) RUSKA EKONOMIJA KLIZI, PREGOVORI POSTAJU NEMINOVNI

Četvrti scenario je onaj koji je najprivlačniji Zapadu: postepeno pogoršanje ekonomske situacije u Rusiji koje smanjuje fiskalni prostor za dug rat i tera Moskvu za sto.

Ne očekuje se nagli kolaps, ali deo analitičara računa na kumulativne efekte sankcija, preusmeravanja resursa u ratnu privredu i dugoročne strukturne slabosti. Ako bi taj trend pretegao, otvorio bi se prozor za pregovore koji bi Moskva doživela kao racionalan izlaz, a ne kao poraz.

5) ZAPAD „DIŽE RUKE“ OD KIJEVA

Peti scenario ide u suprotnom pravcu: zapadne prestonice (prvo Vašington, zatim deo EU) smanjuju podršku do mere da Ukrajina ne može održati linije i prinuđena je na velike ustupke prema „maksimalističkim“ ruskim zahtevima.

Kako je distanca Vašingtona postala vidljivija, evropska pomoć je postala vitalna za održivost ukrajinske države i vojske. I pored ubrzanog rasta domaće proizvodnje naoružanja, Kijevu su nužna velika sredstva iz Brisela; bez njih, sposobnost da se rat nastavi na sadašnjem nivou drastično opada.

ŠTA TRAŽE STRANE ZA PREKID VATRE

Moskva javno uslovljava prekid neprijateljstava potpunim povlačenjem ukrajinskih snaga iz DNR, LNR, kao i Hersonske i Zaporoške oblasti, plus garancijom da se Ukrajina neće priključiti NATO-u.

Kijev te zahteve odbacuje kao neizvodljive i za cilj postavlja povratak na granice iz 1991. godine. Ta suštinska nepomerljivost maksimalističkih pozicija dodatno gura sukob u duže trajanje, osim ako jedan od prethodnih scenarija ne „preseče“ dinamiku.

