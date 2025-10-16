Svet

"TRENUTNO RAZGOVARAM SA PUTINOM" Tramp se hitno oglasio, pa poručio samo jedno (FOTO)

Ђорђе Грмуша
16. 10. 2025. u 17:38

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp saopštio je na svom nalogu na društvenoj mreži Istina da razgovara sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom.

Foto: Tanjug/AP

„Trenutno razgovaram sa predsednikom Putinom. Razgovor je u toku, dug je i ja ću izvestiti o sadržaju, kao i predsednik Putin, nakon njegovog završetka“, napisao je Tramp.

Počeo je telefonski razgovor američkog i ruskog predsednika, Donalda Trampa i Vladimira Putina, saopštio je „Si-Bi-Es“, pozivajući se na zvaničnika Bele kuće.
Prethodno je novinar televizije Aron Navaro napisao na društvenoj mreži Iks da je neimenovani zvaničnik Bele kuće saopštio da je razgovor dvojice lidera u toku.

Američki portal „Aksios“, pozivajući se na izvor, javio da će dvojica lidera razgovarati telefonom.

Prema navodima izvora, tema razgovara biće sukob u Ukrajini.

Razgovor se održava uoči dolaska Vladimira Zelenskog u Vašington, gde će, kako je sam Tramp ranije izjavio, tražiti rakete „tomahavk“.

(Sputnjik)

