"TRENUTNO RAZGOVARAM SA PUTINOM" Tramp se hitno oglasio, pa poručio samo jedno (FOTO)
PREDSEDNIK SAD Donald Tramp saopštio je na svom nalogu na društvenoj mreži Istina da razgovara sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom.
„Trenutno razgovaram sa predsednikom Putinom. Razgovor je u toku, dug je i ja ću izvestiti o sadržaju, kao i predsednik Putin, nakon njegovog završetka“, napisao je Tramp.
Počeo je telefonski razgovor američkog i ruskog predsednika, Donalda Trampa i Vladimira Putina, saopštio je „Si-Bi-Es“, pozivajući se na zvaničnika Bele kuće.
Prethodno je novinar televizije Aron Navaro napisao na društvenoj mreži Iks da je neimenovani zvaničnik Bele kuće saopštio da je razgovor dvojice lidera u toku.
Američki portal „Aksios“, pozivajući se na izvor, javio da će dvojica lidera razgovarati telefonom.
Razgovor se održava uoči dolaska Vladimira Zelenskog u Vašington, gde će, kako je sam Tramp ranije izjavio, tražiti rakete „tomahavk“.
(Sputnjik)
