PRIJAVLJEN SNAŽAN ZEMLJOTRES: Evo gde je bio epicentar

В.Н.

16. 10. 2025. u 15:51

Snažan zemljotres pogodio je provinciju Papua u Indoneziji, saopštila je Seizmološka i meteorološka agencija te zemlje.

Foto: Novosti

Potresi su registrovani u četvrtak, 16. oktobra, a njihova magnituda dostigla je 6,6 stepeni, što stručnjaci ocenjuju kao jak zemljotres.

Epicentar je bio 61 kilometar severozapadno od grada Sarmi, u provinciji u kojoj živi više od 30.000 ljudi, na dubini od 21 kilometra. Za sada nema informacija o žrtvama niti o šteti na infrastrukturi.

(Alo)

