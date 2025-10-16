Svet

NESTALA PIKASOVA SLIKA: Ukradena tokom transporta iz Madrida na izložbu u Granadi

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

16. 10. 2025. u 14:20

ŠPANSKA policija istražuje nestanak slike Pabla Pikasa koji se dogodio tokom njenog transporta iz Madrida na izložbu u Granadi, prenose danas lokalni mediji.

Foto: Profimedia

Nestanak slike, osigurane na 600.000 evra, prijavljen je policiji 10. oktobra, prenela je Rtve.

Za sada nije poznato u kom trenutku tokom prevoza do Granade je vredno delo nestalo, a još uvek niko nije uhapšen u vezi ovog slučaja.

Pikasova slika "Mrtva priroda sa gitarom" bila je među 56 umetničkih dela koja su transportovana iz Madrida do Kulturnog centra u Granadi gde je organizovana izložba posvećena istorijatu žanra mrtve prirode od 17. do 20. veka.

Izložba je otvorena uprkos nestanku Pikasove slike, navela je Rtve.

