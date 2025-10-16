KINA UPOZORAVA SAD: Pretnje nisu pravi pristup Kini,trgovinski ratovi nemaju pobednika

PORTPAROL kineskog Ministarstva spoljnih poslova Lin Đijan upozorio je da trgovinski i carinski ratovi nemaju pobednika i da traženje razgovora uz pretnje visokim carinama i novim ograničenjima nije pravi način za postupanje sa Kinom.

-Tarifni i trgovinski ratovi nemaju pobednika i ne služe interesu nijedne strane. Pozivamo SAD da što pre isprave svoj pogrešan pristup i da se pozabave relevantnim pitanjima kroz dijalog i konsultacije na osnovu jednakosti, poštovanja i uzajamne koristi, rekao je on na redovnoj konferenciji za novinare, prenosi Global tajms.

Odgovarajući na pitanje novinare u vezi sa tvrdnjama američkog trgovinskog predstavnika Džejmisona Grira da od Kine zavisi da li će dodatne tarife od 100 odsto na kinesku robu stupiti na snagu 1. novembra ili ranije, i da su kineski zvaničnici dali kontradiktorne izjave o najnovijim ograničenjima izvoza retkih zemnih elemenata, Lin je rekao da su nadležni organi jasno stavili do znanja stav Kine o merama kontrole izvoza retkih zemnih elemenata i srodnih proizvoda.

-Kina je preduzela kontrole izvoza relevantnih proizvoda u skladu sa zakonom kako bi bolje zaštitila svetski mir i regionalnu stabilnost i ispunila obaveze u vezi sa neširenjem oružja i druge međunarodne obaveze. Mere su u skladu sa međunarodnom praksom. Stav Kine je bio dosledan i jasan, istakao je Lin.

Portparol je rekao da su SAD te koje traže razgovore, dok prete visokim tarifama i novim ograničenjima, što nije pravi način za postupanje sa Kinom.

Američka administracija je u utorak zapretila da će obustaviti kupovinu kineskog ulja za kuvanje kao odgovor na smanjeni uvoz američke soje u Kinu.

Insajder iz industrije rekao je za Global Tajms da se tvrdnja Vašingtona o "prekidu poslovanja sa Kinom u vezi sa uljem za kuvanje" verovatno odnosi na obustavu uvoza kineskog korišćenog ulja za kuvanje (UCO).

Kako je naveo, korišćeno ulje za kuvanje, nakon što se sakupi i preradi, može da se koristi kao sirovina za proizvode obnovljive energije kao što je biodizel. Izvor napominje da, kako svet ubrzava svoju zelenu tranziciju, potražnja za korišćenim uljem za kuvanje premašila je ponudu i na domaćem i na međunarodnom tržištu.

-Čak i ako SAD prestanu da kupuju od Kine, nema manjka kupaca za kinesko korišćeno ulje za kuvanje, rekao je izvor, naglašavajući da bi se takav potez na kraju pokazao neefikasnim kao poluga protiv Kine.

Lin Boćijang, direktor Kineskog centra za istraživanje energetske ekonomije na Univerzitetu Sjamen napomenuo je da relativno veliki deo trgovine jestivim uljem između SAD i Kine čini uvoz korišćenog ulja za kuvanje koje se koristi za proizvodnju biogoriva, vođeno potražnjom SAD, jer Kina ima relativno isplativu prednost u ovoj oblasti.

Prema podacima na veb stranici Ministarstva poljoprivrede SAD (USDA), izvoz kineskog ulja dostigao je rekordnih 2,64 milijarde dolara u 2024. godini, pri čemu su SAD bile glavno izvozno tržište za kinesko korišćeno ulje sa 1,27 miliona metričkih tona, što čini približno 43 procenta ukupnog kineskog izvoza.

Američkih 43 procenta iznosilo je samo oko 1,14 milijardi dolara od ukupne vrednosti, prema kineskim carinama, što je gotovo "zanemarljivo" s obzirom na to da je ukupna bilateralna trgovina robom između SAD i Kine dostigla 688,28 milijardi dolara u 2024. godini.

UCO, koji se koristi za proizvodnju obnovljivog dizela, veoma je tražen i u drugim zemljama i regionima, rekao je za Global tajms Ma Venfeng, viši analitičar u "Beijing Orient Agribusiness Consultancy", napominjući da se kineski izvoz UCO u Evropu povećao poslednjih godina.

Uvoz UCO u SAD je beznačajan u poređenju sa kineskim uvozom američke soje u smislu vrednosti. Prema izveštaju CNBC-a, Kina je ubedljivo bila najveći kupac američke soje, uvezavši oko 27 miliona metričkih tona u vrednosti od skoro 12,8 milijardi dolara samo u 2024. godini, piše kineski list.

Kina je uvozila više od 60 procenata svetskih zaliha soje, a SAD su nekada bile njen glavni izvor. Ali odmazdne tarife sada čine američku soju 20 procenata skupljom od južnoameričkih zaliha, a Kina se okrenula Brazilu, koji je proširio proizvodnju kako bi zadovoljio potražnju, prema Američkom udruženju za soju

U avgustu je udruženje pozvalo američku vladu da osigura sporazum sa Kinom kojim se ponovo otvara ovo vitalno tržište za američku soju.

-Usred rastućeg domaćeg pritiska, američka vlada neprestano povećava pretnje trgovinskim ograničenjima protiv Kine. Međutim, upravo su takve nerazumne mere američke vlade, posebno visoke tarife, izazvale gubitke na američkim farmama, rekao je za Global Times Li Jong, viši istraživački saradnik Kineskog udruženja za međunarodnu trgovinu.

-Što se tiče kupovine američke soje od strane Kine, postoji i tržišni faktor. Soja iz zemalja poput Brazila je jeftinija i dobrog kvaliteta i stoga neki kineski uvoznici teže da diverzifikuju izvore uvoza, naveo je on.

Kineski analitičari tvrde da SAD kontinuirano šalju remetilačke signale, potkopavajući normalan ekonomski i trgovinski poredak između dve zemlje.

Kina se ne plaši zastrašivanja, a ova runda carinskih trzavica još jednom pokazuje da svaki pokušaj SAD da izvrše pritisak nije postigao željeni efekat.Ono što SAD sada treba da razumeju je kako da se slažu sa Kinom i sarađuju za obostranu korist, prenosi Global tajms.

Kineski predstavnik za međunarodnu trgovinu pri Ministarstvu trgovine i zamenik ministra trgovine Li Čengang sastao se 22. septembra sa delegacijom političkih i poslovnih lidera iz američkog Srednjeg zapada, razmenjujući mišljenja o ekonomskim i trgovinskim odnosima Kine i SAD i saradnji na nivou subnacionalnog sektora, navodi se u saopštenju na sajtu ministarstva.

Govoreći na godišnjoj svečanoj večeri Nacionalnog komiteta za odnose SAD i Kine, kineski ambasador u SAD, Sje Feng, rekao je da "američka strana mora da se vrati razumu, prestane da vrši maksimalan pritisak, sarađuje sa Kinom na rešavanju međusobnih zabrinutosti kroz dijalog zasnovan na međusobnom poštovanju i ravnopravnim konsultacijama i izbegava da ide starim putem eskalacije tenzija u ekonomiji i trgovini, što nikuda ne vodi", navodi se na veb stranici kineske ambasade u sredu.

Viši saradnik Centra za Kinu i globalizaciju He Vejven poručio je da ono što SAD sada treba da shvate jeste kako da se slažu sa Kinom i sarađuju za obostranu korist.

-Kina se nikada nije plašila pretnji i zastrašivanja, i ova runda tarifnih trzavica još jednom pokazuje da svaki pokušaj SAD da vrše pritisak nije uspeo da postigne željeni efekat. Važno je da SAD shvate da Kina neće žrtvovati svoje principe ili međunarodnu pravednost i pravdu za bilo koji dogovor, naveo je on i upozorio Sjedinjene Američke Države da svaka mera koju preduzmu protiv Kine nosi posledice i da odnos treba da bude odnos "obostrane koristi kroz saradnju".

Komunikacija i interakcije između kineske strane i američkih političkih i poslovnih krugova iz regiona odražavaju široku spremnost na lokalnom nivou za uključivanje u bilateralnu ekonomsku saradnju, rekli su kineski analitičari.

U proteklih nekoliko dana, Vašington je nastavio da šalje pomešane signale u vezi sa trgovinom sa Kinom, narušavajući normalan ekonomski i trgovinski poredak između Kine i SAD - od nedavnog uvođenja dodatnih lučkih taksi kineskim brodovima nakon takozvane istrage Člana 301, koja je stupila na snagu u utorak, do tvrdnji o uvođenju dodatnih carina od 100 odsto Kini i novih kontrola izvoza softvera, za koje se tvrdi da će stupiti na snagu 1. novembra, piše Global tajms.

Tanjug

