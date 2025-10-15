Svet

PAKISTAN I AVGANISTAN POSTIGLI PRIVREMENO PRIMIRJE! Islamabad otkrio kolikko će trajati

В.Н.

15. 10. 2025. u 17:18

PAKISTAN i avganistanski talibani saglasili su se da uvedu privremeno primirje u trajanju od 48 sati, počev od 18 sati po lokalnom vremenu u Pakistanu u sredu, saopštio je Islamabad nakon što je između suseda izbio novi oružani sukob.

Foto AP

U saopštenju pakistanskog Ministarstva spoljnih poslova navodi se da će obe strane uložiti iskrene napore, putem dijaloga, da pronađu pozitivno rešenje za "kompleksno, ali rešivo pitanje" koje je izazvalo najnovije tenzije između dve zemlje.

(Rojters)

