POLITIČKI POTRES U UKRAJINI: Zelenski stavio tačku

В.Н.

14. 10. 2025. u 16:21

LIDER kijevskog režima Vladimir Zelenski je oduzeo ukrajinsko državljanstvo Genadiju Truhanovu, gradonačelniku Odese, primoravši ga da napusti funkciju, prenosi RIA Novosti.

ПОЛИТИЧКИ ПОТРЕС У УКРАЈИНИ: Зеленски ставио тачку

Foto: Tanjug AP

Na spisku Zelenskog našli su se i bivši ukrajinski narodni poslanik Oleg Carjov i baletski plesač Sergej Polunjin.

Juče se na veb-sajtu ukrajinskog predsednika pojavila peticija upućena Zelenskom sa zahtevom da se Truhanovu oduzme ukrajinsko državljanstvo, koja je za manje od 24 časa prikupila 25.000 potpisa. 

Truhanov je tada upozorio da će se, ukoliko mu bude oduzeto ukrajinsko državljanstvo, žaliti sudu. Takođe je sugerisao da je peticija za oduzimanje državljanstva potpisana tako brzo jer je neko želeo da ga ukloni sa političke scene.

On je ranije izjavio da Zelenski namerava da mu oduzme državljanstvo zbog navodnog posedovanja ruskog pasoša, koje sam gradonačelnik negira da ima.

Visoki antikorupcijski sud je 2024. godine gradonačelniku Odese odredio pritvor uz alternativu plaćanja kaucije od preko 800.000 dolara, nošenja elektronske narukvice i drugih ograničenja. Truhanov je optužen za proneveru javnih sredstava.

Ukrajinske snage bezbednosti pokrenule su nekoliko postupaka protiv gradonačelnika, ali ga je sud prvog stepena oslobodio.

(RT Balkan)

