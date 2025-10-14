KAMALA HARIS O GAZI: Genocid je pravni termin, ali...

BIVŠA potpredsednica SAD Kamala Haris nije direktno nazvala izraelske akcije u Gazi „genocidom“ u intervjuu za MSNBC, ali je rekla da je to važno i prikladno pitanje za razgovor.

Foto: Profimedia

Na pitanje da li se slaže sa članovima svoje stranke koji su događaje u Gazi nazvali genocidom, Haris je odgovorila: „To je pravni termin koji će sud odrediti. Ali kada pogledate broj ubijene dece, broj nevinih civila koji su poginuli, odbijanje pružanja pomoći i podrške - svi bismo trebali da stanemo i iskreno sebi postavimo to pitanje.“

Nekoliko američkih poslanika, uključujući nezavisnog senatora iz Vermonta Bernija Sandersa i republikansku poslanicu iz Džordžije Mardžori Tejlor Grin, nazvali su izraelske akcije u Gazi genocidom u protekle dve godine, ali ta optužba nije dobila široku podršku u Kongresu.

Izrael je žestoko odbacio optužbe za genocid, navodeći da je rat počeo napadom Hamasa 7. oktobra 2023. godine, kada je ubijeno oko 1.200 ljudi, a 251 osoba je uzeta za taoce. Izraelska vojska optužuje Hamas da koristi civilnu infrastrukturu za ratovanje i da otima humanitarnu pomoć.,

.@KamalaHarris when asked if there’s a genocide in Gaza :



“When you look at the number of children, the number of innocent civilians that have been killed, the refusal to give aid and support. We should all step back and ask this question and be honest about it, yeah.” pic.twitter.com/zSQBdxG5g0 — p (@bey4kh) October 12, 2025