KAMALA HARIS O GAZI: Genocid je pravni termin, ali...
BIVŠA potpredsednica SAD Kamala Haris nije direktno nazvala izraelske akcije u Gazi „genocidom“ u intervjuu za MSNBC, ali je rekla da je to važno i prikladno pitanje za razgovor.
Na pitanje da li se slaže sa članovima svoje stranke koji su događaje u Gazi nazvali genocidom, Haris je odgovorila: „To je pravni termin koji će sud odrediti. Ali kada pogledate broj ubijene dece, broj nevinih civila koji su poginuli, odbijanje pružanja pomoći i podrške - svi bismo trebali da stanemo i iskreno sebi postavimo to pitanje.“
Nekoliko američkih poslanika, uključujući nezavisnog senatora iz Vermonta Bernija Sandersa i republikansku poslanicu iz Džordžije Mardžori Tejlor Grin, nazvali su izraelske akcije u Gazi genocidom u protekle dve godine, ali ta optužba nije dobila široku podršku u Kongresu.
Izrael je žestoko odbacio optužbe za genocid, navodeći da je rat počeo napadom Hamasa 7. oktobra 2023. godine, kada je ubijeno oko 1.200 ljudi, a 251 osoba je uzeta za taoce. Izraelska vojska optužuje Hamas da koristi civilnu infrastrukturu za ratovanje i da otima humanitarnu pomoć.,
