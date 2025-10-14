BESNI RAT DUŽ GRANICA OVE DVE DRŽAVE: Novi svetski sukob preti da eskalira, Tramp će imati pune ruke posla (VIDEO)

TOKOM vikenda došlo je do oružanog sukoba duž granice dve islamske zemlje, za koji se zainteresovao i predsednik Sjedinjenih Američkih Država

Pakistan je stavio svoje trupe u stanje visoke pripravnosti na granici sa Avganistanom nakon nasilnih oružanih sukoba koji su se dogodili krajem prošle nedelje u raznim pograničnim provincijama.

Kako prenosi Rojters, pozivajući se na pakistanske bezbednosne snage, svi prelazi na 2.600 kilometara dugoj granici između dve zemlje su zatvoreni, a prekogranična trgovina je potpuno obustavljena.

- Svi ulazni punktovi su zatvoreni od subote nakon ničim izazvanih napada avganistanskih talibanskih snaga - rekao je visoki pakistanski bezbednosni zvaničnik za "Rojters".

Drugi bezbednosni zvaničnik je naveo da je bilo nekoliko razmena vatre iz lakog naoružanja u nedelju uveče, ali da je opšta situacija bila mirna.

Enajatulah Khovarazmi, portparol avganistanskog ministarstva odbrane, istakao je da je trenutna situacija na granici normalna, ali nije izneo više detalja.

Ranije je pakistanski ministar spoljnih poslova Išak Dar izjavio da su pakistanski napadi na terorističke grupe u Avganistanu odbrambeni i da nisu usmereni protiv civila.

Za novi rat zainteresovan je i predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp, koji je najavio da će se posvetiti i ovom problemu, samo da okonča onaj u Pojasu Gaze.

Šta je uzrok sukoba?

U subotu, 11. oktobra, došlo je do pucnjave u provinciji Helmand u Avganistanu, što je bio samo nastavak sukoba koji je počeo prošle sedmice.

Tada je Pakistan izveo vazdušni napad na avganistansku prestonicu Kabul, ciljajući lidera militantne grupe pakistanskih talibana (TTP), prema navodima pakistanskih bezbednosnih zvaničnika. Nije poznato da li je lider TTP-a preživeo. Talibani su rekli da je njihov subotnji napad bio odgovor na kršenje avganistanskog vazdušnog prostora.

Kasnije je Avganistansko ratno vazduhoplovstvo napalo pakistanski grad Lahor. Talibanski zvaničnici nisu dali više informacija o toj operaciji.

Avganistanski televizijski kanal "Tolo njuz" tvrdio je da je tokom sukoba ubijeno najmanje 58 pakistanskih vojnika.

New challenge for Trump: Fighting on the Afghanistan-Pakistan border.

A new armed conflict has erupted along the Durand Line, and clashes continue along the entire border, reports Tolo News.

According to media reports, the Afghan Air Force carried out an airstrike on the… pic.twitter.com/gupk81l6UR — Sprinter Press News (@SprinterPress) October 11, 2025

Islamabad je saopštio da je eliminisano najmanje 200 militanata, uništeno 19 terorističkih ciljeva u Avganistanu sa kojih su izvedeni napadi, kao i da je pogođeno sedište tenkovskog bataljona avganistanske vojske koji je pružao podršku ekstremistima koji su napadali Pakistan.

U sukobu su korišćeni pešadijsko oružje, artiljerija i dronovi, a razmena vatre je trajala do ranih jutarnjih časova u nedelju. Povremeni sukobi su se nastavili i tokom nedelje, ali su do ponedeljka okončani.

Pakistan je saopštio da je 23 njegova vojnika poginulo, dok su talibani rekli da je devet njihovih boraca ubijeno, iako obe strane tvrde da su drugoj nanele znatno veće gubitke.

Ko su pakistanski talibani?

Godine 2007, više džihadističkih grupa iz etničke paštunske zajednice na severozapadu Pakistana formiralo je Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), poznat kao pakistanski talibani.

Grupa je modelirana po uzoru na avganistanske talibane, koji su tokom devedesetih godina prošlog veka osvojili Avganistan, pre nego što su ih zbacile snage predvođene Sjedinjenim Američkim Državama početkom ovog veka. Međutim, TTP je bio radikalniji i svoju ideologiju preuzeo je od Al Kaide.

Tokom narednih godina, TTP je izvodio napade na pijace, džamije, aerodrome, vojne baze i policijske stanice, te je zauzimao teritoriju – pretežno duž granice s Avganistanom, ali i dublje u unutrašnjosti Pakistana, uključujući dolinu Svat, gde su kasnije ranili školarku Malalu Jusafzai.

Takođe su se borili rame uz rame sa avganistanskim talibanima i pružali im utočište u Pakistanu, čime je stvorena čvrsta veza. Pakistan je pokrenuo niz vojnih operacija protiv TTP-a na svojoj teritoriji, s ograničenim uspehom.

Godine 2014, TTP je napao školu u Pešavaru na severozapadu zemlje, usmrtivši više od 130 dece. Taj napad je pokrenuo još jednu vojnu ofanzivu, koja je uglavnom potisnula grupu u Avganistan.

Tramp najavio rešavanje novog rata

I dok je zauzet rešavanjem sukoba u Pojasu Gaze, Tramp nije propustio da se osvrne i na nova dešavanja na Bliskom istoku.

'I hear war going on between Pakistan & Afghanistan...I am good at solving wars & good at making peace', says US President Donald Trump pic.twitter.com/gxIUxyX7uR — Sidhant Sibal (@sidhant) October 13, 2025

"Čujem da je sada izbio rat između Pakistana i Avganistana", rekao je Tramp u nedelju dok je putovao u Izrael.

"Moraću da sačekam dok se ne vratim. Znate, rešavam još jedan (sukob), jer sam dobar u rešavanju ratova", dodao je pred novinarima u avionu.

Kako kaže, rat Izraela i Palestine je osmi koji je okončan tokom njegovog mandata.

Prvi čovek SAD se dotakao i dugogodišnjih sukoba Indije i Pakistana, koji je, prema njegovim rečima, pretio da preraste u rat, da on nije reagovao inovativnim rešenjima.

"Nekoliko ratova sam rešio samo pomoću tarifa. Na primer, između Indije i Pakistana", u svom stilu je prokomentarisao.

"Rekao sam – ako želite da vodite rat, a imate nuklearno oružje, ja ću vam nametnuti velike tarife – 100 odsto, 150 odsto, 200 odsto. Rekao sam da uvodim tarife, i rešio sam taj spor za 24 sata. Da nisam uveo tarife, nikada ne biste mogli da rešite taj rat", zaključio je Tramp.

