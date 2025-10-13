VELIKA AFERA: Bivši premijer i pevačica u tajnoj vezi
BIVŠI kanadski premijer Džastin Trudo i američka pevačica Kejti Peri tajno su u vezi od početka leta, javlja list „The Sun“, pozivajući se na izvor.
Prema izvoru lista, Trudo i Peri nemaju priliku da provode mnogo vremena zajedno zbog njenih turneja, ali redovno održavaju kontakt, komunicirajući putem video-poziva i slanjem poruka.
U julu je "Politiko" objavio da je bivši kanadski premijer viđen na koncertu američke pevačice u Montrealu. Trudo je fotografisan dok je prisustvovao koncertu.
Asošijejted pres je, u međuvremenu, objavio da su Džastin Trudo i Kejti Peri viđeni kako večeraju u restoranu Le Violon u gradu gde je ona nastupala.
MISTERIOZAN UREĐAJ SNIMLjEN PRE PADA NADSTREŠNICE: Dragan J. Vučićević otkriva nove dokaze (FOTO)
GLAVNI urednik Informera Dragan J. Vučićević ekskluzivno je otkrio nove dokaze o padu nadstrešnice u Novom Sadu na Železničkoj stanici 1. novembra 2024. godine.
13. 10. 2025. u 11:53
DRAMA U IZRAELSKOM PARLAMENTU: Levičar krenuo na Trampa, obezbeđenje hitno reagovalo (VIDEO)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp dočekan je ovacijama u izraelskom parlamentu Knesetu, gde je počeo njegov govor. Ubrzo nakon toga, levičarski poslanik Kneseta je počeo da dobacuje, a obezbeđenje je odmah reagovalo.
13. 10. 2025. u 13:34
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
