VELIKA AFERA: Bivši premijer i pevačica u tajnoj vezi

BIVŠI kanadski premijer Džastin Trudo i američka pevačica Kejti Peri tajno su u vezi od početka leta, javlja list „The Sun“, pozivajući se na izvor.

Foto: Profimedia

Prema izvoru lista, Trudo i Peri nemaju priliku da provode mnogo vremena zajedno zbog njenih turneja, ali redovno održavaju kontakt, komunicirajući putem video-poziva i slanjem poruka.

U julu je "Politiko" objavio da je bivši kanadski premijer viđen na koncertu američke pevačice u Montrealu. Trudo je fotografisan dok je prisustvovao koncertu.

Asošijejted pres je, u međuvremenu, objavio da su Džastin Trudo i Kejti Peri viđeni kako večeraju u restoranu Le Violon u gradu gde je ona nastupala.