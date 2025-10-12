UDARNA VEST HAMASA: Moguće oslobađanje izraelskih talaca večeras ili tokom noći (FOTO)
HAMAS vrši pritisak za oslobađanje sedmorice visokorangiranih palestinskih zatvorenika, u zamenu za izraelske taoce koji bi mogli biti oslobođeni već tokom dana, prenosi BBC, pozivajući se na neimenovanog palestinskog zvaničnika.
Prema tom izvoru, novi krug pregovora između Hamasa i Izraela počeo je u 9:30 sati po pariskom vremenu, a cilj je da se utvrdi lista palestinskih zatvorenika koji će biti oslobođeni u okviru razmene.
Marvan Barguti i Ahmad Sadat među traženima
Hamas insistira da se među oslobođenima nađu i Marvan Barguti i Ahmad Sadat, dvojica najpoznatijih palestinskih političkih zatvorenika. Međutim, Izrael je odmah odbio da ih pusti, što je izazvalo napetost na početku razgovora.
Prema navodima izvora, Hamas je jutros obavestio posrednike da bi oslobodio taoce već danas, ukoliko bi Izrael pristao da oslobodi makar dvojicu od pomenutih sedmorice.
Moguće oslobađanje talaca već večeras
Kako prenosi "Volstrit džornal", Hamas je poručio da je spreman da počne s oslobađanjem dvadeset živih talaca već večeras ili tokom noći.
Ukupno 48 talaca još uvek nije oslobođeno - od kojih se 28 smatra mrtvima - i svi bi trebalo da budu pušteni do ponedeljka, prema dogovoru između Hamasa i Izraela.
Tajming usklađen s dolaskom Donalda Trampa
Prema američkom listu, cilj Hamasa je da se oslobađanje talaca dogodi pre dolaska Donalda Trampa na Bliski istok.
Tramp bi trebalo da poleti iz SAD u nedelju u 21:30 sati po pariskom vremenu i da stigne u Izrael oko 8 sati ujutru, što otvara mogućnost da se oslobađanje dogodi upravo u tom vremenskom okviru.
Pripreme izraelske vojske
Izraelska vojska se, prema rečima izraelskog zvaničnika, sprema da dočeka taoce već u nedelju uveče, iako se i dalje očekuje da će njihovo oslobađanje verovatnije uslediti u ponedeljak.
List napominje da je ovo prvi put da je Hamas zvanično potvrdio da drži dvadeset živih talaca.
(Liberation)
Preporučujemo
TRAMP I EL SISI PREDSEDAVAJU SAMITOM O GAZI: Lideri 20 zemalja putuju u Egipat
12. 10. 2025. u 00:22
TRAMPOVA POSETA IZRAELU: Trajaće samo 4 sata, a sastaće se i sa porodicama talaca
11. 10. 2025. u 23:22
PREDSTAVNIK HAMASA: Potrebno je više vremena za oslobađanje svih talaca iz Gaze
11. 10. 2025. u 21:02
MOLDAVIJA DONELA ODLUKU VEZANU ZA SRBIJU: Ograničili uvoz ove namirnice iz naše zemlje
VLADA Moldavije donela je odluku o privremenom ograničenju uvoza šećera iz Srbije, uz obrazloženje da na taj način želi da zaštiti domaću proizvodnju i stabilizuje tržište.
10. 10. 2025. u 13:22
RUSI OTKRILI ČIME SU SINOĆ GAĐALI UKRAJINU: "Odgovor na terorističke udare po civilnim objektima"
RUSKE oružane snage tokom noći izvele su masovni napad na energetske objekte koji napajaju vojno-industrijski kompleks Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
10. 10. 2025. u 14:48
OTAC PREDRAG: Najveći greh Srba na slavama "To je šamar svetitelju"
OTAC Predrag Popović objašnjava da se slave u istoriji kod Srba vezuju za period ili dan u kom je određena porodica primila hrišćansku veru.
12. 10. 2025. u 12:33
Komentari (0)