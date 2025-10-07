UKRAJINSKI UDAR 2.000 KILOMETARA OD FRONTA: Na meti velika rafinerija

UKRAJINSKI dronovi navodno su napali grad Tjumenj u ruskom regionu Sibir kasno uveče 6. oktobra, saopštili su lokalni zvaničnici, piše Kijev independent.

Foto: Telegram

Zvaničnici Tjumenjske oblasti objavili su na Telegramu da su tri ukrajinska drona oborena iznad „industrijskog objekta“ u gradu, dodajući da tokom napada nije došlo do požara, žrtava ili eksplozija.

Naveli su i da „neimenovani objekat“ nastavlja rad bez prekida. Prema Telegram kanalu ASTRA, koji se poziva na lokalne stanovnike, meta napada verovatno je bila naftna rafinerija Antipinski, smeštena u jugoistočnom delu grada. Meštani su prijavili da su čuli eksplozije i videli više vatrogasnih vozila kako žure ka mestu napada između 20 i 21 sat po lokalnom vremenu.

Rusko Ministarstvo za vanredne situacije kasnije je saopštilo da „naftna rafinerija nije pretrpela požar“.

Kijev Independent navodi da ne može nezavisno da potvrdi tvrdnje ruske strane niti izveštaje o događaju. Iako se pretpostavlja da su korišćeni ukrajinski dronovi dugog dometa, ukrajinska vojska se za sada nije oglasila.

Ukrajina redovno izvodi napade duboko unutar ruske teritorije kako bi oslabila vojni potencijal Moskve. Poslednjih meseci pojačani su napadi na ruske naftne rafinerije u nastojanju da se poremeti jedan od ključnih ekonomskih izvora koji finansiraju rat Rusije protiv Ukrajine.

Region Tjumenj, udaljen više od 2.060 kilometara od ukrajinske granice, već je bio meta ukrajinskih napada. Izvor iz ukrajinske vojne obaveštajne službe (GUR) izjavio je 11. jula za Kijev independent da je ova agencija iza operacije u kojoj je izazvana eksplozija na glavnom gasovodu u regionu.

Prema podacima Fajnenšel tajmsa, od avgusta 2025. godine 16 od 38 ruskih naftnih rafinerija bilo je meta napada, što je dovelo do pada izvoza dizela na najniži nivo od 2020. godine.

BREAKING:



Ukraine has set a new world record for the longest suicide drone strike in a war.



Ukrainian suicide drones have hit a Russian oil refinery in Tyumen, 2100 km (1300 miles) away from the Ukrainian border.



The previous record on 1800 km was set in August. pic.twitter.com/waMkgzIG9A — Visegrád 24 (@visegrad24) October 6, 2025

Tokom noći 6. oktobra ukrajinski dronovi pogodili su i najveći naftni terminal na okupiranom Krimu, udarajući na Feodosijski naftni terminal.

Ovi napadi dolaze u trenutku kada se nestašice goriva u Rusiji pogoršavaju. Krajem prošlog meseca ruske vlasti su uvele nove mere za stabilizaciju domaćeg snabdevanja, uključujući produženje zabrane izvoza benzina i nova ograničenja na izvoz dizela, brodskog goriva i gasnog ulja.