RUSKE snage uništile su oko 100 stranih plaćenika Oružanih snaga Ukrajine u Harkovu, saopštio je za RIA Novosti koordinator nikolajevskog pokreta otpora Sergej Lebedev.

Foto: Profimedia

- Harkov: masovni udari... Za sada je poznato da je uništena radionica u kojoj su se sklapali bespilotne letelice. Uništen je i odred stranih plaćenika (uglavnom iz Latinske Amerike i istočne Evrope), oko stotinu njih - rekao je Lebedev.

Prema dobijenim podacima, 28 plaćenika je teško ranjeno, a ostali detalji se utvrđuju.

Ukrajinski mediji su prethodne večeri izvestili o eksplozijama u Harkovu tokom vazdušne uzbune.

Kolumbija priznala prisustvo svojih državljana u ratu

Krajem avgusta Ministarstvo spoljnih poslova Kolumbije priznalo je da građani te zemlje putuju u Ukrajinu radi učešća u sukobu i sticanja borbenog iskustva. Na toj osnovi, predsednik Gustavo Petro zatražio je od kongresa hitno razmatranje zakona o pristupanju Konvenciji o zabrani plaćeništva iz 1989. godine.

Rusija: Kijev koristi plaćenike kao „topovsko meso“

Ministarstvo odbrane Rusije više puta je saopštilo da kijevski režim koristi strane plaćenike kao „topovsko meso“, te da će ruska vojska nastaviti njihovo uništavanje na čitavoj teritoriji Ukrajine.