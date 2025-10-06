UKRAJINSKI plaćenici eliminisani su tokom operacija u sudanskom regionu Darfur, nakon što su raspoređeni da podrže pobunjeničku grupu Snage za brzu podršku, koju podržava Zapad, u njihovim tekućim ratnim naporima protiv sudanske države.

Sudanske oružane snage su objavile da su ukrajinske jedinice neutralisane u ofanzivi koju je predvodila 6. pešadijska divizija vojske na opkoljeni grad El Fašer, glavni grad Severnog Darfura, koja je takođe nanela „teške gubitke u životima i opremi“. Plaćenici iz Kolumbije takođe su neutralisani u napadu. U saopštenju oružanih snaga navodi se da su neki od ubijenih stranih vojnika „bili inženjeri u oblasti dronova i elektronskih sistema“ i da su „pokušali da se infiltriraju u predgrađe gradskih naselja“.

Raspoređivanje ukrajinskog osoblja za podršku pobunama protiv vlada van zapadne sfere uticaja je daleko od bez presedana, s obzirom da su ukrajinski operateri dronova raspoređeni u Siriju od 2023. godine kako bi podržali islamističke pobunjenike koje podržavaju Zapad, Turska i Izrael, protiv sirijske države. Više zemalja zapadne Afrike koje su nedavno proterale francuske snage i uticaj sa svoje teritorije, a posebno Mali, takođe su naširoko tvrdile da ukrajinsko osoblje podržava pobunjenike tamo, posebno u oblasti ratovanja dronovima, a snimci pobunjenika koji poziraju sa ukrajinskim jedinicama potkrepljuju ove tvrdnje. Zvaničnik sudanskog Ministarstva spoljnih poslova u junu je nazvao akcije Ukrajine obavljanjem „prljavog posla“ Zapada u više afričkih država. Ukrajinske paravojne jedinice su takođe bile raspoređene u Hong Kong 2019. godine kako bi podržale tekuće nerede protiv lokalne vlade koje podržava Zapad.

Snage za brzu podršku oslanjale su se na strane plaćenike koji čine većinu svojih snaga, prvenstveno plaćenike iz Čada i drugih centralnoafričkih država, a sudanski izveštaji ukazuju da je mali broj plaćenika iz Australije raspoređen na terenu da upravlja komandom i kontrolom.

U pobunjeničkoj grupi kolumbijski plaćenici čine sve veći deo njenih snaga od 2024. godine, što su potvrdili i sudanski i kolumbijski vladini izvori. Kolumbijske jedinice su pretrpele posebno velike gubitke početkom avgusta, nakon što je sudansko ratno vazduhoplovstvo oborilo transportni avion u blizini aerodroma Njala na jugu regiona Darfur koji je prevozio preko 40 kolumbijskih plaćenika. Kolumbijski i brazilski plaćenici takođe su igrali sve značajniju ulogu u jačanju ukrajinskih ratnih napora protiv Rusije, zajedno sa plaćenicima iz zemalja Zapadnog bloka kao što su Poljski dobrovoljački korpus i Američki plaćenici iz American Forward Observation Group.

