SUDANSKA VOJSKA UNIŠTILA UKRAJINSKE SNAGE U DARFURU: Uspešna ofanziva vladinih snaga, stradali plaćenici pod kontrolom Zapada

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

06. 10. 2025. u 17:24

UKRAJINSKI plaćenici eliminisani su tokom operacija u sudanskom regionu Darfur, nakon što su raspoređeni da podrže pobunjeničku grupu Snage za brzu podršku, koju podržava Zapad, u njihovim tekućim ratnim naporima protiv sudanske države.

Foto: Profimedia

Sudanske oružane snage su objavile da su ukrajinske jedinice neutralisane u ofanzivi koju je predvodila 6. pešadijska divizija vojske na opkoljeni grad El Fašer, glavni grad Severnog Darfura, koja je takođe nanela „teške gubitke u životima i opremi“. Plaćenici iz Kolumbije takođe su neutralisani u napadu. U saopštenju oružanih snaga navodi se da su neki od ubijenih stranih vojnika „bili inženjeri u oblasti dronova i elektronskih sistema“ i da su „pokušali da se infiltriraju u predgrađe gradskih naselja“.

Raspoređivanje ukrajinskog osoblja za podršku pobunama protiv vlada van zapadne sfere uticaja je daleko od bez presedana, s obzirom da su ukrajinski operateri dronova raspoređeni u Siriju od 2023. godine kako bi podržali islamističke pobunjenike koje podržavaju Zapad, Turska i Izrael, protiv sirijske države. Više zemalja zapadne Afrike koje su nedavno proterale francuske snage i uticaj sa svoje teritorije, a posebno Mali, takođe su naširoko tvrdile da ukrajinsko osoblje podržava pobunjenike tamo, posebno u oblasti ratovanja dronovima, a snimci pobunjenika koji poziraju sa ukrajinskim jedinicama potkrepljuju ove tvrdnje. Zvaničnik sudanskog Ministarstva spoljnih poslova u junu je nazvao akcije Ukrajine obavljanjem „prljavog posla“ Zapada u više afričkih država. Ukrajinske paravojne jedinice su takođe bile raspoređene u Hong Kong 2019. godine kako bi podržale tekuće nerede protiv lokalne vlade koje podržava Zapad.

Foto Tanjug/AP/Hussein Malla

Sudanske snage za brzo reagovanje

Snage za brzu podršku oslanjale su se na strane plaćenike koji čine većinu svojih snaga, prvenstveno plaćenike iz Čada i drugih centralnoafričkih država, a sudanski izveštaji ukazuju da je mali broj plaćenika iz Australije raspoređen na terenu da upravlja komandom i kontrolom.

U pobunjeničkoj grupi kolumbijski plaćenici čine sve veći deo njenih snaga od 2024. godine, što su potvrdili i sudanski i kolumbijski vladini izvori. Kolumbijske jedinice su pretrpele posebno velike gubitke početkom avgusta, nakon što je sudansko ratno vazduhoplovstvo oborilo transportni avion u blizini aerodroma Njala na jugu regiona Darfur koji je prevozio preko 40 kolumbijskih plaćenika. Kolumbijski i brazilski plaćenici takođe su igrali sve značajniju ulogu u jačanju ukrajinskih ratnih napora protiv Rusije, zajedno sa plaćenicima iz zemalja Zapadnog bloka kao što su Poljski dobrovoljački korpus i Američki plaćenici iz American Forward Observation Group.

(militarywatchmagazine.com)

