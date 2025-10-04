Svet

SRUŠILA SE ŠKOLA DOK SU SE DECA MOLILA, A ZEMLJOTRES DODATNO OTEŽAO POTRAGU: 49 nestalo, 17 poginulo u Indoneziji (FOTO/VIDEO)

Jovana Švedić

04. 10. 2025. u 17:10

NAJMANjE 17 osoba poginulo je prilikom pada dela zgrade internata dok su učenici bili na popodnevnoj molitvi u ponedeljak, saopštili su zvaničnici.

AP Photo/Trisnadi

Pod ruševinama se, prema saopštenju zvaničnika, i dalje nalazi još desetine osoba za koje se strahuje da su žive zatrpane.

Tragedija se dogodila u ponedeljak, kada se deo zgrade iznenada urušio u trenutku dok su učenici bili okupljeni na popodnevnoj molitvi.

Direktor operacija Nacionalne službe za potragu i spasavanje (Basarnas), Judi Bramantio, u subotu je saopštio da su iz ruševina izvučena još dva tela i jedan deo tela, čime je broj poginulih dostigao 17.

AP Photo/Trisnadi

– Proces evakuacije je i dalje u toku. Trenutno je uklanjanje ruševina usmereno na severnu stranu zgrade, gde konstrukcija nije bila povezana sa glavnim delom objekta – naveo je Bramantio.

Šef lokalne spasilačke službe Nanang Sigit potvrdio je isti bilans žrtava u posebnom obraćanju medijima.

AP Photo/Trisnadi

Prema rečima direktora Nacionalne agencije za upravljanje katastrofama (BNPB), Suharjanta, 49 osoba se i dalje vodi kao nestalo, a postoji strah da bi broj žrtava mogao biti i veći.

AP Photo/Trisnadi

– Nakon što je poslednja žrtva pronađena sinoć, fokus smo prebacili na temeljno čišćenje terena. U ruševine je sada uvedena teška mehanizacija – izjavio je Suharjanto za Kompas TV.

AP Photo/Achmad Ibrahim

Stanovnici obližnjeg naselja naveli su da je sila urušavanja bila tolika da se osetio potres sličan zemljotresu.

AP Photo/Achmad Ibrahim

Prema prvim informacijama, istražitelji sumnjaju na loš kvalitet gradnje kao mogući uzrok rušenja, a stručnjaci upozoravaju da je zgrada možda bila izgrađena bez poštovanja osnovnih građevinskih standarda.

AP Photo/Trisnadi

Operacija spasavanja dodatno je otežana nestabilnošću ruševina, jer svaka vibracija u jednom delu može izazvati kolaps u drugom, prenosi Peninsula. 

Porodice nestalih su u četvrtak dale saglasnost za ulazak teške mehanizacije, pošto je prošao kritični "zlatni period" od 72 sata tokom kog je šansa za preživljavanje najveća.

Potragu je tokom noći između utorka i srede nakratko prekinuo i zemljotres koji je pogodio to područje, dodatno ugrožavajući bezbednost spasilaca.

