SRUŠILA SE ŠKOLA DOK SU SE DECA MOLILA, A ZEMLJOTRES DODATNO OTEŽAO POTRAGU: 49 nestalo, 17 poginulo u Indoneziji (FOTO/VIDEO)
NAJMANjE 17 osoba poginulo je prilikom pada dela zgrade internata dok su učenici bili na popodnevnoj molitvi u ponedeljak, saopštili su zvaničnici.
Pod ruševinama se, prema saopštenju zvaničnika, i dalje nalazi još desetine osoba za koje se strahuje da su žive zatrpane.
Tragedija se dogodila u ponedeljak, kada se deo zgrade iznenada urušio u trenutku dok su učenici bili okupljeni na popodnevnoj molitvi.
Direktor operacija Nacionalne službe za potragu i spasavanje (Basarnas), Judi Bramantio, u subotu je saopštio da su iz ruševina izvučena još dva tela i jedan deo tela, čime je broj poginulih dostigao 17.
– Proces evakuacije je i dalje u toku. Trenutno je uklanjanje ruševina usmereno na severnu stranu zgrade, gde konstrukcija nije bila povezana sa glavnim delom objekta – naveo je Bramantio.
Šef lokalne spasilačke službe Nanang Sigit potvrdio je isti bilans žrtava u posebnom obraćanju medijima.
Prema rečima direktora Nacionalne agencije za upravljanje katastrofama (BNPB), Suharjanta, 49 osoba se i dalje vodi kao nestalo, a postoji strah da bi broj žrtava mogao biti i veći.
– Nakon što je poslednja žrtva pronađena sinoć, fokus smo prebacili na temeljno čišćenje terena. U ruševine je sada uvedena teška mehanizacija – izjavio je Suharjanto za Kompas TV.
Stanovnici obližnjeg naselja naveli su da je sila urušavanja bila tolika da se osetio potres sličan zemljotresu.
Prema prvim informacijama, istražitelji sumnjaju na loš kvalitet gradnje kao mogući uzrok rušenja, a stručnjaci upozoravaju da je zgrada možda bila izgrađena bez poštovanja osnovnih građevinskih standarda.
Operacija spasavanja dodatno je otežana nestabilnošću ruševina, jer svaka vibracija u jednom delu može izazvati kolaps u drugom, prenosi Peninsula.
Porodice nestalih su u četvrtak dale saglasnost za ulazak teške mehanizacije, pošto je prošao kritični "zlatni period" od 72 sata tokom kog je šansa za preživljavanje najveća.
Potragu je tokom noći između utorka i srede nakratko prekinuo i zemljotres koji je pogodio to područje, dodatno ugrožavajući bezbednost spasilaca.
