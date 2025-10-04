OTKRIVENA „PLANETA ODMETNICA“: Raste neverovatnom brzinom a ponaša se kao zvezda

NAJNOVIJA posmatranja Evropske južne opservatorije otkrile su novu "planetu odmetnicu", koja trenutno prolazi kroz rekordno eksplozivan rast.

Planeta odmetnica predstavlja planetu koja luta svemirom bez matične zvezde, hladnu, mračnu lutalicu osuđenu na večnu samoću, prenosi Si-En-En.

6 MILIJARDI TONA U SEKUNDI

Planeta, zvanično nazvana "Cha 1107-7626", koja se nalazi oko 620 svetlosnih godina daleko u sazvežđu Kameleon, trenutno „proždire“ oko šest milijardi tona gasa i prašine svake sekunde. To je najveća stopa rasta ikada zabeležena za planetu, a posebno za slobodno lutajući planetarni objekat.

Ljudi često planete smatraju mirnim i stabilnim svetovima, ali ovo otkriće pokazuje da planetarne mase koje slobodno lebde u svemiru mogu biti izuzetno uzbudljiva mesta, rekao je Viktor Almendros-Abad, astronom u Astronomskoj opservatoriji u Palermu i glavni autor studije.

Njegov tim je otkrio da brzina akrecije, proces kojim planeta sakuplja materijal iz okolnih oblaka gasa i prašine, uopšte nije konstantna, već da planeta prolazi kroz iznenadne „napade“ rasta.

U avgustu 2025. godine, "Cha 1107-7626" je gutala materijal osam puta brže nego samo nekoliko meseci ranije.

PLANETA ILI ZVEZDA?

Takvi iznenadni naleti se obično primećuju kod mladih zvezda, ali nikada ranije nisu zabeleženi kod planeta. Odatle glavno iznenađenje: planeta mase od pet do deset Jupitera ponaša se ne kao planeta u našem Sunčevom sistemu, već kao mala zvezda u nastajanju.

Aleks Šolc sa Univerziteta Sent Endruz, jedan od koautora studije, kaže da poreklo planeta odmetnika ostaje otvoreno pitanje.

Da li su to objekti male mase koji su se formirali kao zvezde ili džinovske planete izbačene iz sistema u kojima su se formirale? Novo otkriće naginje ka zvezdanom scenariju, objasnio je.

Drugim rečima, barem neke od planeta odmetnika su se formirale kao zvezde, kroz gravitaciono privlačenje i kolaps gasnih oblaka, a ne jednostavno kao delovi planetarnog sistema koji su kasnije izbačeni nekom gravitacionom „nesrećom“.

Na ceo proces utiče i magnetizam.

Podjednako fascinantno u novom istraživanju je to što su naučnici prvi put dokumentovali ulogu magnetnih polja u rastu planete.

Naime, magnetna aktivnost, za koju se ranije znalo da je važan pokretač akrecije materijala u zvezdama, sada je primećena kod objekata planetarne mase. To znači da čak i relativno mali svemirski objekti mogu imati dovoljno jake magnetne sile da pokrenu ogroman priliv materijala.

Štaviše, tokom izbijanja, vodena para je takođe detektovana u disku oko planete – fenomen koji je ranije viđen kod zvezda, ali nikada kod planeta.

Ovo sugeriše da se hemija okoline može dramatično promeniti za kratko vreme i da bi takvi procesi mogli oblikovati buduće planete ili obezbediti sastojke za život na budućim mesecima.

Kombinovanje informacija sa više instrumenata.

Otkriće je omogućeno kombinacijom više instrumenata.

Spektrograf "X-shooter" na ESO-ovom Veoma velikom teleskopu (VLT) koji se nalazi u pustinji Atakama u Čileu, pod jednim od najčistijih neba na svetu, odigrao je ključnu ulogu.

Tim je takođe koristio podatke prikupljene svemirskim teleskopom Džejms Veb, kao i arhivske snimke sa spektrografa "SINFONI" na istom teleskopu.

Korišćenjem više izvora svetlosti, naučnici su mogli da uporede emisione linije pre i tokom izbijanja, otkrivajući promene u hemiji i fizici planete.

Ovo otkriće briše granicu između zvezda i planeta i daje nam uvid u najranije faze formiranja planeta odmetnika, rekla je koautorka Belinda Damijan sa Univerziteta u Sent Endrusu.

MISTERIJA PLANETA ODMETNIKA

Planete odmetnice su velika enigma.

Veoma ih je teško otkriti jer ne sijaju kao zvezde, a pitanje kako se formiraju ostaje jedno od ključnih pitanja u modernoj astrofizici.

Još uvek nije jasno da li su formirani unutar zvezdanih sistema, a zatim gravitaciono izbačeni u međuzvezdani prostor, ili su se formirali nezavisno, poput minijaturnih zvezda koje nikada nisu dostigle kritičnu masu neophodnu za pokretanje nuklearne fuzije? Najnovija otkrića podržavaju ovaj drugi scenario.

Ideja da se planetarni objekat može ponašati kao zvezda je fascinantna i tera nas da se zapitamo kako bi ekstrasolarni svetovi mogli da izgledaju u svojim najranijim fazama, ističe Amelija Bajo iz ESO-a.

ISTI PROCES FORMIRANjA

Za astronomiju, ovo otkriće znači da proces formiranja planeta i formiranja zvezda ima više zajedničkog nego što smo mislili.

U praktičnom smislu, to takođe pokazuje koliko će budući teleskopi, posebno ESO-ov Izuzetno veliki teleskop (ELT) koji je u izgradnji u pustinji Atakama, promeniti naše razumevanje univerzuma.

Sa svojim ogledalom prečnika 39 metara, ELT će moći rutinski da detektuje takve planete i detaljno proučava njihovu hemiju.

Ovo će pomoći naučnicima da otkriju kako izgledaju planete iz detinjstva i koji uslovi su im potrebni da bi postali svetovi poput našeg.

Dok Zemlja kruži oko Sunca već 4,5 milijardi godina, a usamljena planeta "Cha 1107-7626" trenutno proživljava svoju najturbulentniju, mladalačku fazu života u tami svemira.

To je podsetnik da u svemiru planete nisu uvek mirni i gotovi proizvodi, već ponekad divlji "adolescenti" koji proždiru sve oko sebe.

Astronomima pruža redak uvid u detinjstvo svemirskog lutalice, možda baš u trenutku kada odlučuje da li će njegov život biti više kao život zvezde ili planete.

