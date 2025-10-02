Svet

"NA ČIJOJ STE STRANI?!" Žestoka rasprava Orbana i Tuska tokom samita EPZ: Vi želite da dobijete rat za koji verujete da je vaš!

Marko Kolašinac

02. 10. 2025. u 14:06

DOK TRAJE samit Evropske političke zajednice u Kopenhagenu, mađarski i poljski premijer, Viktor Orban i Donald Tusk razmenili su stavove na društvenoj mreži Iks.

Foto: Profimedia

- Premijeru Viktore Orbane, Rusija je ta koja je započela rat protiv Ukrajine. Ona je odlučila da živimo u vremenu rata. A u takvom vremenu jedino je pitanje – na čijoj ste strani - napisao je Tusk na društvenoj mreži Iks.

Nakon sat vremena stigao je i odgovor mađarskog premijera koji je napisao da su Rusija i Ukrajina u ratu, a da Mađarska nije.

- Poštovani premijeru Donalde Tusk, razumem da Vi čvrsto stojite na strani Ukrajine. Molim Vas da razumete da mi čvrsto stojimo na strani Mađarske. Vaše pitanje je ko će pobediti u ratu između Rusije i Ukrajine. Moje pitanje je kako možemo okončati rat, spasiti desetine hiljada života i obezbediti sigurnost za Mađare. Vi želite da dobijete rat za koji verujete da je Vaš. Ja želim da osiguram da mir prevlada - napisao je Orban.

