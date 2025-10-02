"NA ČIJOJ STE STRANI?!" Žestoka rasprava Orbana i Tuska tokom samita EPZ: Vi želite da dobijete rat za koji verujete da je vaš!
DOK TRAJE samit Evropske političke zajednice u Kopenhagenu, mađarski i poljski premijer, Viktor Orban i Donald Tusk razmenili su stavove na društvenoj mreži Iks.
- Premijeru Viktore Orbane, Rusija je ta koja je započela rat protiv Ukrajine. Ona je odlučila da živimo u vremenu rata. A u takvom vremenu jedino je pitanje – na čijoj ste strani - napisao je Tusk na društvenoj mreži Iks.
Nakon sat vremena stigao je i odgovor mađarskog premijera koji je napisao da su Rusija i Ukrajina u ratu, a da Mađarska nije.
- Poštovani premijeru Donalde Tusk, razumem da Vi čvrsto stojite na strani Ukrajine. Molim Vas da razumete da mi čvrsto stojimo na strani Mađarske. Vaše pitanje je ko će pobediti u ratu između Rusije i Ukrajine. Moje pitanje je kako možemo okončati rat, spasiti desetine hiljada života i obezbediti sigurnost za Mađare. Vi želite da dobijete rat za koji verujete da je Vaš. Ja želim da osiguram da mir prevlada - napisao je Orban.
"NA STOLU SU RATNI PREDLOZI, BRISEL HOĆE RAT!" Orban se hitno javio iz Kopenhagena
MAĐARSKI premijer Viktor Orban naveo je iz Kopenhagena, gde učestvuje na samitu Evropske političke zajednice, da je situacija ozbiljna i da se na stolu nalaze, "otvoreni, ratno orijentisani predlozi".
02. 10. 2025. u 08:59
02. 10. 2025. u 10:47
02. 10. 2025. u 07:20
