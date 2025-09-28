EVROPLJANI IZVELI LUKAV TRIK: Zaharova o sankcijama Iranu

POKUŠAJ Velike Britanije, Francuske i Nemačke da vrate stare sankcije Saveta bezbednosti UN protiv Irana izgleda kao prevara, a svi njihovi pravni argumenti su nevešto prikriveni, izjavila je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova, prenosi TASS.

Foto: EPA

Ona je podsetila da je reč o mehanizmu "snepbek" (snapback), koji u savremenoj diplomatiji označava proceduru koja omogućava brzo vraćanje starih sankcija Saveta bezbednosti UN protiv Irana. Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova je ukazala da su Evropljani "izveli lukav trik" zaobilazeći redosled rešavanja spornih situacija utvrđen u rezoluciji 2231.

- Najpre strane moraju da razmotre pretenzije u okviru mehanizma za rešavanje sporova. I tek ako sve zapadne u ćorsokak – pitanje se iznosi u SB UN. Taj mehanizam, suprotno tvrdnjama 'evropske trojke', nije bio pokrenut. London, Pariz i Berlin preskočili su te faze i odmah dostavili dokument Savetu bezbednosti. Sa stanovišta međunarodnog prava, to izgleda kao prevara: ako sam kršiš pravila, gubiš pravo da koristiš mehanizme koji su u njima propisani. A oni su 'serijski' prekršioci rezolucije 2231. Kada je 18. oktobra 2023. godine istekao rok za niz ograničenja uvedenih protiv Irana, oni su uveli istovetne nacionalne sankcije - napisala je Zaharova na svom Telegramu.

Napomenula je da Zapad godinama nije ispunjavao svoj deo obaveza po iranskom sporazumu, SAD su iz njega povukle 2018. godine, a "sada pokušavaju da koriste nevešto prikrivene pravne konstrukcije kako bi kaznili Iran".

- Dana 28. avgusta oni su poslali pismo Savetu bezbednosti. I evo već danas, 27. septembra, ističe rok od 30 dana u kojem je ovaj proces mogao biti zaustavljen. Savet bezbednosti nije usvojio rezoluciju o održavanju režima oslobođenja od restrikcija, i sankcije protiv Irana formalno, sa stanovišta Londona, Berlina i Pariza, stupaju ponovo na snagu. A 18. oktobra (za tri nedelje) ističe rok iranskog nuklearnog sporazuma, a Evropljani jednostavno nisu imali vremena: žurili su da po svaku cenu proture svoje rešenje pre početka ruskog predsedavanja Savetom bezbednosti UN. Rusija i Kina bile su protiv. I to ne samo zbog političkog stava, već iz nastojanja da se sačuva pravni integritet - naglasila je ona.

U tom smislu, portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova je podsetila da su 26. septembra Moskva i Peking preduzeli poslednji pokušaj da očuvaju zakonitost, predloživši produženje važenja rezolucije 2231 do aprila 2026. godine.

- To bi dalo vremena za traženje diplomatskog rešenja i sprečilo potencijalno nepredvidivu eskalaciju. Ali Evropljanima je bilo potrebno naglo zaoštravanje, jer oni žure: posle 18. oktobra njihove mogućnosti bile bi iscrpljene. Zato rezolucija nije produžena – Zapad je glasao protiv - podvukla je Zaharova.

Oni su time, pojasnila je portparolka Ministarstva spoljnih poslova, prekršili dva fundamentalna principa međunarodnog prava: "Pacta sunt servanda" (ugovori se moraju poštovati) i "Clean hands doctrine" (doktrina "čistih ruku", koja podrazumeva zabranu pozivanja na pravne instrumente u slučaju kršenja pravne čistote).

Prema rečima Zaharove, Zapad je ponovo podvrgao sistem ravnoteže i sam temelj međunarodne bezbednosti "eroziji".

- Dana 27. septembra ističe 30-dnevni rok i 'snepbek' formalno automatski stupa na snagu. Sa pravne i političke tačke gledišta to će biti ništavno. Na kraju će postojati dve realnosti – ona koju će promovisati zapadne zemlje i ona koju ćemo promovisati mi – Rusija, Kina i naši saveznici - poručila je portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

Međutim, ukoliko "snepbek" bude proturen mimo pravila, stvoriće se opasan presedan.

- To više nije samo diplomatska nijansa, već pitanje svetske bezbednosti i budućnosti celog međunarodnog sistema - zaključila je Zaharova.

(RT)