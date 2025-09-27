ZATVOREN OKTOBERFEST: Policija se hitno oglasila

ZBOG prenatrpanosti i prevelike gužve, pristup Oktoberfestu je zatvoren danas popodne, preneo je Bild

Foto: Tanjug/AP

- Prostor Oktoberfesta je sada zatvoren zbog prenatrpanosti. Ne dolazite više na Oktoberfest - U 17.56, policija u Minhenu je objavila na mreži Iks.

Policija je takođe objavila obaveštenje o zatvaranju na engleskom i italijanskom jeziku turistima.

Policija i organizatori događaja su se konsultovali i odlučili da zatvore pristup.

Puštena su obaveštenja preko razglasa kako bi se posetioci zamolili da prestanu da čekaju u redu ispred šatora sa pivom i da im se skrene pažnja da mogu peške da napuste Terezine livade.

Posle 40 minuta, situacija se smirila, a policija se ponovo oglasila.

- Dragi posetioci Oktoberfesta, zbog privremene prenatrpanosti na festivalskom prostoru, naložena su zatvaranja. Nije bilo i dalje nema opasnosti. Želimo vam prijatan boravak - navodi se u saopštenju.

(Kurir)

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta