HAMAS BEZ ULOGE U STVARANJU DRŽAVE: Predsednik Palestinske uprave na GS UN u NJujorku apelovao na trenutni prekid rata

UPRKOS svemu što je naš narod pretrpeo, odbacujemo akcije koje je Hamas sproveo 7. oktobra 2023. godine. Ciljanje izraelskih građanja i uzimanje talaca ne predstavlja palestinski narod. Pojas Gaze je sastavni deo države Palestine i mi smo spremni da snosimo punu odgovornost. Hamas neće imati ulogu u upravljanju i moraće da preda oružje Palestinskoj upravi kao deo procesa izgradnje institucija jedne države. Ponavljamo da ne želimo naoružanu državu.

Tanjug

Ovo je juče, na sednici Generalne skupštine UN poručio predsednik Palestinske uprave Mahmud Abas. On se kolegama obratio putem video-linka, jer je američki Stejt department prethodno odbio da izda vizu palestinskoj delegaciji za ulazak u zemlju, što je izazvalo velike kritike lidera iz sveta i međunarodne zajednice. Abas se ovom prilikom zahvalio zemljama koje su minulih dana priznale državu Palestinu, kao i demonstrantima širom sveta koji su apelovali na zaustavljanje rata u Pojasu Gaze.

- Obraćam vam se nakon skoro dve godine rata tokom kojeg se palestinski narod u Pojasu Gaze suočio sa genocidom, uništavanjem, glađu i raseljavanjem. Taj genocid su sprovodile izraelske okupacione snage koje su ubile i ranile više od 220.000 Palestinaca, od kojih je većina bila nenaoružana, uključujući decu, žene i starije. Ono što Izrael sprovodi nije samo agresija. To je ratni zločin i zločin protiv čovečnosti koji je dokumentovan i praćen. Biće zabeležen u istorijskim knjigama i na stranicama međunarodne savesti kao jedno od najstrašnijih poglavlja humanitarne tragedije u 20. i 21. veku - istakao je Abas.

Predsednik Palestinske uprave se zatim osvrnuo na napade na islamska i hrišćanska verska mesta u Jerusalimu, Hebronu i Pojasu Gaze, rekavši da su izraelske snage oštetile džamije, crkve i groblja, što predstavlja, kako je naveo, očigledno kršenje istorijskog statusa kvo i odredbi međunarodnog prava. Optužio je vladu u Tel Avivu da nastavlja da ilegalno širi svoja naselja na Zapadnoj obali, naglasivši da Palestina odbacuje i osuđuje planove za stvaranje "Velikog Izraela".

Abas je, zatim, uperio prst u međunarodno telo, istakavši da je do sada parafirano više od hiljadu rezolucija u UN, a nijedna nije sprovedena u delo.

- Uložili smo sve napore da izgradimo institucije moderne palestinske države koja živi rame uz rame u miru i bezbednosti sa Izraelom, ali Izrael se nije pridržavao potpisanih sporazuma i sistematski je radio na njihovom potkopavanju - istakao je Abas.

Dodao je da je spreman da sarađuje sa predsednikom SAD Donaldom Trampom, kao i da će raditi sa Saudijskom Arabijom, Francuskom i UN na sprovođenju mirovnog plana za Gazu usvojenog na konferenciji 22. septembra, za koji je rekao da bi mogao da otvori put pravednom miru i široj regionalnoj saradnji.

On je obraćanje zaključio pozivom da se uspostavi trenutni prekid vatre u Pojasu Gaze, da se omogući ulazak humanitarne pomoći u enklavu preko organizacija UN, kao i da glad prestane da se koristi kao oružje.

- Stanovnici Pojasa Gaze treba da ostanu na svojoj zemlji i ona treba da bude obnovljena, kao i Zapadna obala - naglasio je Abas.

Iako je sukob u Pojasu Gaze, pored Ukrajine, jedna od glavnih tema na ovogodišnjem zasedanju Generalne skupštine UN, njujorška sala je bila poluprazna tokom Abasovog obraćanja. Prisutni su njegovo govor pozdravili aplauzom.

Trampov plan za mir od 21 tačke PREDSEDNIK SAD Donald Tramp predstavio je liderima nekoliko zemalja sa muslimanskom većinom plan od 21 tačke za Bliski istok i Gazu, izjavio je američki specijalni izaslanik za Bliski istok Stiv Vitkof. - Imali smo veoma produktivnu sednicu. Predstavili smo ono što nazivamo Trampovim planom od 21 tačke za mir na Bliskom istoku i u Gazi. Mislim da se bavi izraelskim zabrinutostima, kao i zabrinutostima svih suseda u regionu. Nadamo se, i moram reći, čak smo uvereni da ćemo u narednim danima moći da objavimo neku vrstu proboja - rekao je Vitkof na samitu Konkordija u Njujorku.