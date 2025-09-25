Svet

SARKOZI PROGLAŠEN KRIVIM: Tužioci traže zatvorsku kaznu

В. Н.

25. 09. 2025. u 11:10

PARISKI sud danas je proglasio bivšeg francuskog predsednika (2007-2012) Nikolu Sarkozija krivim za saučesništvo u kriminalnoj organizaciji u slučaju libijskog finansiranja izborne kampanje 2007. godine, objavio je televizijski kanal BFM.

САРКОЗИ ПРОГЛАШЕН КРИВИМ: Тужиоци траже затворску казну

Foto AP

Istovremeno, bivši francuski predsednik je oslobođen optužbi za prikrivanje pronevere javnih sredstava i pasivnu korupciju. 

Tužioci su zahtevali da Sarkozi bude osuđen na sedam godina zatvora.

(Tanjug)

