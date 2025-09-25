SARKOZI PROGLAŠEN KRIVIM: Tužioci traže zatvorsku kaznu
PARISKI sud danas je proglasio bivšeg francuskog predsednika (2007-2012) Nikolu Sarkozija krivim za saučesništvo u kriminalnoj organizaciji u slučaju libijskog finansiranja izborne kampanje 2007. godine, objavio je televizijski kanal BFM.
Istovremeno, bivši francuski predsednik je oslobođen optužbi za prikrivanje pronevere javnih sredstava i pasivnu korupciju.
Tužioci su zahtevali da Sarkozi bude osuđen na sedam godina zatvora.
(Tanjug)
Preporučujemo
STRAŠNO: Učenik (8) za vreme odmora izvadio nož
24. 09. 2025. u 21:31
MAKRONA ZAUSTAVILI NjUJORŠKI POLICAJCI: Izvinite msje, Tramp ima prednost (VIDEO)
23. 09. 2025. u 12:08
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
ŠOKANTNI DETALjI UBISTVA HRVATSKOG POLITIČARA Zakucali se u njega kolima, pa ga izrešetali - smrt nasred puta i trojica uhapšenih (VIDEO)
"USLEDILA je brza intervencija policije tokom koje je pronađen 33-godišnjak, nakon čega su uhvaćene još dve osobe."
24. 09. 2025. u 13:56
Komentari (0)