NAPADNUT TRAMPOV HELIKOPTER: Predsednik u njemu, opšti haos nad Vašingtonom (VIDEO)
SUMNjIV muškarac pokušao je laserom da obori helikopter Marine One u kojem se nalazio američki predsednik Donald Tramp, NBC njuz.
Incident se dogodio u subotu uveče na Konstitušn aveniji u Vašingtonu. Agent Tajne službe Dijego Santjago primetio je čoveka koji je posmatrao predsednički helikopter. Kada mu je prišao, muškarac – kasnije identifikovan kao Džejkob Semjuel Vinkler – uperio je crveni laserski pokazivač prema helikopteru i aktivirao ga, navodi NBC njuz.
Santjago je odmah reagovao, oduzeo mu uređaj i stavio mu lisice. Tokom pretresa kod osumnjičenog je pronađen i nož.
Na ispitivanju, Vinkler je izjavio da nije znao da je zabranjeno usmeravati laser ka letelicama i tvrdio da to radi „nasumično“, uključujući i putokaze na ulicama.
Prema sudskim materijalima, njegovo ponašanje „predstavljalo je rizik od iznenadnog gubitka vida i dezorijentacije pilota, naročito tokom leta na maloj visini u blizini drugih helikoptera američke Parkovske policije i marinaca, kao i Vašingtonovog spomenika“. Kako se navodi, time je za predsednički helikopter postojao rizik od sudara u vazduhu. Osumnjičenom sada preti kazna do pet godina zatvora i novčana kazna od 250.000 dolara.
Serija incidenata sa Trampovim letelicama
Ovo nije prvi bezbednosni incident tokom aktuelne Trampove turneje. Samo dan ranije, list Daily Mail je, pozivajući se na portparolku Bele kuće Karolin Levitt, objavio da je predsednički helikopter bio prinuđen na vanredno sletanje u Londonu, dok se vraćao iz rezidencije britanskog premijera Kira Starmera.
Prema podacima agencije Bloomberg, tokom istog puta avion američkog predsednika opasno se približio putničkom avionu, ali je zahvaljujući brzoj reakciji pilota izbegnuta nesreća.
