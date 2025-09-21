RAT NA POMOLU, VOJSKA SPREMNA: Krvavi napad preti da razbukti ceo region, Amerika ulazi u sukob

NOVI, smrtonosni napad američke vojske na “narko-brod iz Venecuele” i sugestije predsednika Donalda Trampa da bi se takve akcije mogle prebaciti sa mora na kopno, izazvali su potres u Karakasu i salvu kritika predsednika Nikolasa Madura, koji je optužio Vašington da koristi optužbe o krijumčarenju droge kao izgovor za vojnu operaciju čije su namere da “zastraše i dovedu do promene režima” u ovoj južnoameričkoj zemlji.

Tramp je rekao da je američka vojska u ponedeljak ponovo napala čamac koji je navodno nosio drogu iz Venecuele i ubila troje u njemu, nagoveštavajući da bi takve akcije mogle dodatno da se prošire.

- Napad se dogodio dok su ovi potvrđeni narkoteroristi iz Venecuele bili u međunarodnim vodama, prenoseći ilegalne narkotike (smrtonosno oružje koje truje Amerikance!) prema SAD - rekao je Tramp u postu na svojoj mreži “Istina”, dodajući da ovi “izuzetno nasilni narko karteli predstavljaju pretnju po američku bezbednost i vitalne interese.

Do novog incidenta došlo je skoro dve nedelje nakon smrtonosnog napada na gliser sa drogom početkom septembra kad je, prema Trampovoj administraciji, ubijeno 11 švercera droge:

Američki ministar odbrane Pit Hegset i državni sekretar Marko Rubio najavili su tada da će vojska da sprovede još napada u narednim nedeljama, u okviru kampanje protiv narkotika i terorizma.

Tenzije u Karibima

Nakon napada na gliser, Amerika je rasporedila više od 4.000 vojnika, osam ratnih brodova, nekoliko izviđačkih aviona i jednu napadačku podmornicu u južnom delu Karipskog mora, dok tenzije sa Venecuelom rastu. Tramp je rekao da je pogledao snimak novog napada, tvrdeći da SAD imaju dokaz da je čamac nosio drogu, preneo je AP.

- Imamo dokaz. Sve što treba je da pogledate teret koji je raštrkan po okeanu - velike kese kokaina i fentanila svuda okolo - rekao je on.

BREAKING NEWS: President Trump publishes video images of the US army carrying out an attack on a ship carrying drugs from Venezuela.



I don’t know the real information of all this and possibly all this is false but I can’t deny that I’m starting to believe that Maduro is a drug… pic.twitter.com/Jae0VwbPTH — GG (@LuillyDRR) September 2, 2025

Bela kuća je takođe objavila kratak, neklasifikovan video snimak napada na društvenim mrežama:

Tramp je takođe sugerisao da bi američki vojni napadi, usmereni na navodne krijumčare droge na moru, mogli da budu prošireni na kopno. On je rekao da američka vojska beleži manje plovila na Karibima još od prvog napada početkom septembra. Ali, kako je dodao, karteli i dalje krijumčare drogu kopnom.

- Govorimo kartelima upravo sada da ćemo ih zaustaviti. Kad budu dolazili kopnom, zaustavićemo ih na isti način na koji smo zaustavili brodove. Ali možda ako malo pričamo o tome, to se neće desiti. Ako se ne desi, to je dobro - rekao je on.

U međuvremenu je Tramp naveo u godišnjoj deklaraciji da Venecuela, Kolumbija, Avganistan, Bolivija i Mjanmar budu dodati na spisak zemalja koje navodno nisu ispunile svoje obaveze u borbi protiv narkotika tokom proteklih 12 meseci. Ta odluka može da utiče na finansiranje tih zemalja.

U slučaju Kolumbije, Tramp je istakao da je proizvodnja kokaina dostigla rekordne nivoe tokom mandata redsednika Gustava Petra, čiji su pokušaji pregovaranja na narkoterorističkim grupama, kako je rekao, samo pogoršali stanje. Kolumbijska vlada je, kao odgovor, rekla da će prestati da kupuje oružje od SAD “od ovog trenutka nadalje”.

"Pratićemo ih, ubijati i razbijati"

Trampov ministar odbrane Pit Hegset je kasnije na “X” upozorio kartele da će ih SAD “pratiti, ubijati i razbijati njihove mreže širom hemisfere - u vreme i na mestima po našem izboru”. Nakon napada početkom septembra, Hegset nije isključio promenu režima u Venecueli.

- To je predsednička odluka i spremni smo sa svim resursima koje američka vojska ima - rekao je on tada “Foks njuzu”.

Trampova administracija je posebno fokusiraba na predsednika Venecuele Nikolasa Madura, za čije hapšenje zbog kršenja američkih zakona o narkoticima nude 50 miliona dolara.

