SRUŠIO SE VOJNI HELIKOPTER U VAŠINGTONU: Izgubljen kontakt sa posadom, spasilačke ekipe na terenu (VIDEO)

Đorđe Grmuša

18. 09. 2025. u 16:11

VOJNI helikopter srušio se u ruralnom delu države Vašington u Sjedinjenim Američkim Državama.

Foto: EPA

Helikopter se srušio u sredu uveče po lokalnom vremenu u blizini zajedničke baze Luis - Mekord.

"Ovo je i dalje situacija u razvoju i trenutno nema dodatnih detalja", rekao je Skot Kit, oficir za odnose s javnošću garnizona JBLM.

Helikopter se srušio oko 21 čas po lokalnom vremenu, dodao je Kit.

Prema prvim izveštajima, nesreća se možda dogodila u blizini jezera Samit, saopštila je kancelarija šerifa.

„Obavešteni smo da je vojska izgubila kontakt sa helikopterom u tom području i tesno sarađujemo sa JBLM-om kako bismo rasporedili sve resurse potrebne za pomoć“, saopštila je kancelarija u objavi na društvenim mrežama.

(ABC news)

