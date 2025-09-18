SRUŠIO SE VOJNI HELIKOPTER U VAŠINGTONU: Izgubljen kontakt sa posadom, spasilačke ekipe na terenu (VIDEO)
VOJNI helikopter srušio se u ruralnom delu države Vašington u Sjedinjenim Američkim Državama.
Helikopter se srušio u sredu uveče po lokalnom vremenu u blizini zajedničke baze Luis - Mekord.
"Ovo je i dalje situacija u razvoju i trenutno nema dodatnih detalja", rekao je Skot Kit, oficir za odnose s javnošću garnizona JBLM.
Helikopter se srušio oko 21 čas po lokalnom vremenu, dodao je Kit.
Prema prvim izveštajima, nesreća se možda dogodila u blizini jezera Samit, saopštila je kancelarija šerifa.
„Obavešteni smo da je vojska izgubila kontakt sa helikopterom u tom području i tesno sarađujemo sa JBLM-om kako bismo rasporedili sve resurse potrebne za pomoć“, saopštila je kancelarija u objavi na društvenim mrežama.
(ABC news)
