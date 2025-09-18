Svet

TRAMP PROGLASIO ANTIFU ZA TERORISTIČKU ORGANIZACIJU

В.Н.

18. 09. 2025. u 06:05

PREDSEDNIK Amerike Donald Tramp objavio je da zvanično proglašava ekstremno levičarski pokret Antifa terorističkom organizacijom.

ТРАМП ПРОГЛАСИО АНТИФУ ЗА ТЕРОРИСТИЧКУ ОРГАНИЗАЦИЈУ

AP Photo/Alex Brandon

Odluka dolazi nedelju dana nakon ubistva podkastera i američkog rodoljuba Čarlija Kirka tokom njegove turneje predavanja na fakultetu. Visoki republikanski zvaničnici, uključujući potpredsednika Dž. D. Vensa, pripisali su ubistvo „levičarskom ekstremizmu“.

- Sa zadovoljstvom obaveštavam naše brojne američke patriote da ANTIFA, BOLESNU, OPASNU, RADIKALNO LEVIČARSKU KATASTROFU, Označavam kao veliku terorističku organizaciju - napisao je Tramp na svojoj platformi Truth Social u sredu uveče.

Dodao je da bi oni koji finansiraju Antifu trebalo da budu „temeljno istraženi u skladu sa najvišim pravnim standardima i praksama“.

Kada govorimo o njihovom propagandnom delovanju, protiv Srbije, "ANTIFA" između ostalog radi i sledeće akcije: Optužuje Srbiju za opsadu Sarajeva, zločine u Bosni i Hercegovini, Kosovu i Metohiji, potpomaže separatizam u tzv. Sandžaku. Njihovo delovanje, ali i oznake primećene su i među blokaderima tokom protesta koje su organizovali prethodnih meseci u našoj zemlji:

