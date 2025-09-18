TRAMP PROGLASIO ANTIFU ZA TERORISTIČKU ORGANIZACIJU

PREDSEDNIK Amerike Donald Tramp objavio je da zvanično proglašava ekstremno levičarski pokret Antifa terorističkom organizacijom.

AP Photo/Alex Brandon

Odluka dolazi nedelju dana nakon ubistva podkastera i američkog rodoljuba Čarlija Kirka tokom njegove turneje predavanja na fakultetu. Visoki republikanski zvaničnici, uključujući potpredsednika Dž. D. Vensa, pripisali su ubistvo „levičarskom ekstremizmu“.

- Sa zadovoljstvom obaveštavam naše brojne američke patriote da ANTIFA, BOLESNU, OPASNU, RADIKALNO LEVIČARSKU KATASTROFU, Označavam kao veliku terorističku organizaciju - napisao je Tramp na svojoj platformi Truth Social u sredu uveče.

🚨 "I am pleased to inform our many U.S.A. Patriots that I am designating ANTIFA, A SICK, DANGEROUS, RADICAL LEFT DISASTER, AS A MAJOR TERRORIST ORGANIZATION..." - President Donald J. Trump pic.twitter.com/irLHCkrX1n — The White House (@WhiteHouse) September 18, 2025

Dodao je da bi oni koji finansiraju Antifu trebalo da budu „temeljno istraženi u skladu sa najvišim pravnim standardima i praksama“.

Kada govorimo o njihovom propagandnom delovanju, protiv Srbije, "ANTIFA" između ostalog radi i sledeće akcije: Optužuje Srbiju za opsadu Sarajeva, zločine u Bosni i Hercegovini, Kosovu i Metohiji, potpomaže separatizam u tzv. Sandžaku. Njihovo delovanje, ali i oznake primećene su i među blokaderima tokom protesta koje su organizovali prethodnih meseci u našoj zemlji:

PROFESOR ANTIĆ BIO U PRAVU! "Studenti" ispisuju grafite ozloglašene ekstremističke organizacije - ANTIFA!



Nedeljama unazad mnogi razumni ljudi, iako neki od njih nisu podržavaoci predsednika Vučića poput profesora Čedomira Antića, upozoravali su na to da fakultete blokira mala… pic.twitter.com/7EpTV5m1DG — Detektor laži (@LaziDetektor) January 8, 2025