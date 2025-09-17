OBRT - BITNE VESTI ZA MOSKVU I KIJEV: Nemačka promenila stav
NEMAČKA je promenila stav oko zamrznute imovine Rusije i sada podržava predaju prihoda nje Kijevu, prenosi agencija Blumberg, pozivajući se na izvore.
- Nemačka je postala odlučni pristalica maksimizacije prihoda od aktiva - navodi agencija.
Ističe se da je Nemačka ranije oprezno pristupala ovom pitanju, zalažući se za zaštitu finansijskog centra Evrope i poštovanje državnog imuniteta.
Međutim, promena stava Berlina usledila je zbog bojazni da će, ako podrška Kijevu od strane SAD pod predsednikom Donaldom Trampom oslabi, teret pasti na nemačku ekonomiju, što bi moglo dodatno podstaći rast krajnje desnih snaga u zemlji.
(Sputnjik)
