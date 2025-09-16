PRIJAVLJEN SNAŽAN ZEMLJOTRES: Evo gde je bio epicentar
SNAŽAN zemljotres jačine 6,0 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas region Nova Irska na Papua Novoj Gvineji, saopštio je Nemački centar za geonauke (GZF).
Zemljotres se dogodio na dubini od 10 kilometara, naveo je GZF.
Za sada nema informcija o eventualnim žrtvama niti pričinjenoj materijalnoj šteti.
(Tanjug)
Preporučujemo
ZEMLjOTRES U SRBIJI: U ovom gradu se treslo tlo
15. 09. 2025. u 17:36
ZEMLjOTRES POGODIO GRČKU: 4,1 stepen po Rihterovoj skali
15. 09. 2025. u 07:41
ZEMLjOTRES POGODIO IRAN: Skala premašila 4,5 stepeni
14. 09. 2025. u 07:38
BLAŽI POTRESI: Dva zemljotresa pogodila područje varošice Ušće
11. 09. 2025. u 10:45
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
U JEKU DAČINOG RAZVODA: Oglasila se Nataša Bekvalac
ĆERKA pevačice Nataše Bekvalac i bivšeg vaterpoliste Danila Ikodinovića, Hana Ikodinović, nedavno je napustila Srbiju i sa majkom otišla u Madrid, gde će se školovati.
16. 09. 2025. u 19:27
Komentari (0)