PRIJAVLJEN SNAŽAN ZEMLJOTRES: Evo gde je bio epicentar

В.Н.

16. 09. 2025. u 19:29

SNAŽAN zemljotres jačine 6,0 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas region Nova Irska na Papua Novoj Gvineji, saopštio je Nemački centar za geonauke (GZF).

ПРИЈАВЉЕН СНАЖАН ЗЕМЉОТРЕС: Ево где је био епицентар

Foto: Novosti

Zemljotres se dogodio na dubini od 10 kilometara, naveo je GZF.

Za sada nema informcija o eventualnim žrtvama niti pričinjenoj materijalnoj šteti.

 

(Tanjug)

