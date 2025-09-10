LAVROV RAZGOVARAO SA PREMIJEROM KATARA: Akcija Izraela - kršenje međunarodnog prava

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov razgovarao je sa premijerom Katara Muhamedom bin Abdulrahmanom El Tanijem, saopštilo je rusko Ministarstvo inostranih poslova.

Maxim Shemetov/Pool Photo via AP

U saopštenju se ističe da je šef ruskog Ministarstva spoljnih poslova izrazio solidarnost sa rukovodstvom i narodom Katara u vezi sa izraelskim napadom na Dohu 9. septembra.

- Ruska strana je ponovo potvrdila svoju snažnu osudu ove agresivne akcije kao grubog kršenja međunarodnog prava, neprihvatljivog zadiranja u suverenitet i teritorijalni integritet prijateljskog Katara - navodi se u saopštenju ruskog Ministarstva.

Pored toga, ruska strana je „izrazila molbu da se prenese iskreno saučešće porodicama i prijateljima preminulih katarskih državljana i želje za brz oporavak povređenima“.

El Tani je u toku razgovora naglasio zahvalnost za jasan i principijelan stav Rusije u podršci suverenitetu i nezavisnosti Katara u vezi sa izraelskim napadom na Dohu.

Ministarstvo inostranih poslova Rusije saopštilo je ranije danas da Rusija smatra izraelski napad na Dohu kršenjem međunarodnog prava i pozvalo sve strane da ne dozvole eskalaciju.

Katar, zajedno sa Egiptom i SAD, ima ulogu posrednika u pregovorima o rešavanju situacije u Pojasu Gaze.

Kabinet izraelskog premijera Benjamina Netanijahua saopštio je da je Izrael samostalno isplanirao i sproveo operaciju eliminacije lidera Hamas-a i da snosi potpunu odgovornost za nju. Istovremeno, predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da je razgovarao sa Netanijahuom nakon izraelskih napada na Katar i nazvao ih „nesrećnim slučajem“.

Podsetimo, situacija na Bliskom istoku naglo se zaoštrila nakon što su 7. oktobra 2023. godine naoružani pripadnici Hamas-a prodrli sa teritorije Pojasa Gaze u Izrael, što je bilo praćeno ubistvima stanovnika pograničnih naselja i otmicom više od 250 talaca.

Kao odgovor, Izrael je pokrenuo vojnu operaciju u enklavi s ciljem uništenja vojnih i političkih struktura Hamas-a i oslobađanja svih otetih lica. Izraelski premijer istakao je da je cilj izraelske vojske da ukloni Hamas i preuzme „bezbednosnu kontrolu“ nad Pojasom Gaze, uključujući uspostavljanje „bezbednosne zone'“ na granici sa enklavom.

(Sputnjik)