IZRAEL PONOVO PODIGAO AVIONE: Izvršen snažan udar na glavni grad Jemena (FOTO/VIDEO)
SERIJA eksplozija potresla je jemensku prestonicu Sanu nakon izraelskog vazdušnog napada, objavila je agencija SABA.
Kako prenosi Tajms of Izrael, Huti u Jemenu su saopštili da je protivvazdušna odbrana morala da reaguje zbog "izraelskih aviona koji su pokrenuli agresiju na našu zemlju".
Jemenski Huti, koje podržava Iran, lansiraju rakete i dronove prema Izraelu uz obrazloženje da to predstavlja akt solidarnosti sa Palestincima, zbog rata Izraela i palestinskog militantnog pokreta Hamas u Gazi.
Huti, čiji slogan poziva na "Smrt Americi, smrt Izraelu, prokletstvo Jevrejima", počeli su da napadaju Izrael i pomorski saobraćaj u novembru 2023. godine, mesec dana nakon što je palestinska militantna grupa Hamas izvela masakr i uzela taoce 7. oktobra na jugu Izraela, podseća Tajms of Izrael.
(Tanjug)
