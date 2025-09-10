Svet

IZRAEL PONOVO PODIGAO AVIONE: Izvršen snažan udar na glavni grad Jemena (FOTO/VIDEO)

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

10. 09. 2025. u 17:06

SERIJA eksplozija potresla je jemensku prestonicu Sanu nakon izraelskog vazdušnog napada, objavila je agencija SABA.

Foto: Profimedia

Kako prenosi Tajms of Izrael, Huti u Jemenu su saopštili da je protivvazdušna odbrana morala da reaguje zbog "izraelskih aviona koji su pokrenuli agresiju na našu zemlju".

Jemenski mediji izveštavaju da su izraelske vazduhoplovne snage pogodile nekoliko lokacija u glavnom gradu Sani.

Jemenski Huti, koje podržava Iran, lansiraju rakete i dronove prema Izraelu uz obrazloženje da to predstavlja akt solidarnosti sa Palestincima, zbog rata Izraela i palestinskog militantnog pokreta Hamas u Gazi.

Huti, čiji slogan poziva na "Smrt Americi, smrt Izraelu, prokletstvo Jevrejima", počeli su da napadaju Izrael i pomorski saobraćaj u novembru 2023. godine, mesec dana nakon što je palestinska militantna grupa Hamas izvela masakr i uzela taoce 7. oktobra na jugu Izraela, podseća Tajms of Izrael.

(Tanjug)
 

