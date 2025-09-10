IZRAEL PONOVO PODIGAO AVIONE: Izvršen snažan udar na glavni grad Jemena (FOTO/VIDEO)

SERIJA eksplozija potresla je jemensku prestonicu Sanu nakon izraelskog vazdušnog napada, objavila je agencija SABA.

Kako prenosi Tajms of Izrael, Huti u Jemenu su saopštili da je protivvazdušna odbrana morala da reaguje zbog "izraelskih aviona koji su pokrenuli agresiju na našu zemlju".



⚡ Israel bombs houthis



An airstrike was carried out on the Houthi government complex in the capital of Yemen, Sana'a. Media reports indicate hits on the Ministry of Defense and the General Staff buildings.



"Israel's long arm will reach and strike terrorism anywhere it… pic.twitter.com/v9cHMFClDl — NEXTA (@nexta_tv) September 10, 2025

Jemenski Huti, koje podržava Iran, lansiraju rakete i dronove prema Izraelu uz obrazloženje da to predstavlja akt solidarnosti sa Palestincima, zbog rata Izraela i palestinskog militantnog pokreta Hamas u Gazi.

Huti, čiji slogan poziva na "Smrt Americi, smrt Izraelu, prokletstvo Jevrejima", počeli su da napadaju Izrael i pomorski saobraćaj u novembru 2023. godine, mesec dana nakon što je palestinska militantna grupa Hamas izvela masakr i uzela taoce 7. oktobra na jugu Izraela, podseća Tajms of Izrael.

(Tanjug)

