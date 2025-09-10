TRAMP UVODI NOVE CARINE ZA KINU I INDIJU: Evo i zašto

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp rekao je evropskim zvaničnicima da je spreman da uvede sveobuhvatne nove carine Indiji i Kini kako bi naterao predsednika Vladimira Putina da sedne za pregovarački sto sa Ukrajinom, ali samo ako to isto učine i zemlje EU.

Tramp je ovaj predlog izneo tokom telefonskog uključenja na sastanku visokih američkih i evropskih zvaničnika u Vašingtonu, prema navodima ljudi upoznatih sa razgovorom, koji su želeli da ostanu anonimni jer se radi o privatnim konsultacijama.

Jedan od izvora naveo je za Blumberg da su SAD spremne da uvedu istovetne carine kao i Evropa na jednu od te dve zemlje.

Drugi potencijalni koraci o kojima su razgovarali američki i evropski zvaničnici uključuju dodatne sankcije ruskom "senkovitom floti" tankera za naftu, kao i ograničenja za ruske banke, finansijski sektor i velike naftne kompanije, prema istim izvorima.

Trampov predlog, o kome je prvi pisao Fajnenšl Tajms, stiže nakon što je isteka roka koji je dao Putinu da održi bilateralni sastanak sa ukrajinskim predsednikom Vladimirom Zelenskim, bez ikakvog znaka da je ruski lider, koji se krajem prošlog meseca sastao sa Trampom na Aljasci, iskreno zainteresovan za direktne mirovne pregovore.

Ministarstvo spoljnih poslova Kine nije odmah odgovorilo na zahtev za komentar u vezi sa najnovijim Trampovim predlogom o carinama.

Delegacija zvaničnika EU boravi ove nedelje u Vašingtonu radi sastanaka sa američkim kolegama i razgovora o mogućem zajedničkom delovanju kako bi se izvršio pritisak na Rusiju da okonča rat protiv Ukrajine i uđe u pregovore sa Kijevom.

(Blumberg)

