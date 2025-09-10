HITNA SEDNICA BEZBEDNOSNOG BIROA U POLJSKOJ: Prisustvovaće Navrocki i Tusk

POLjSKI predsednik Karol Navrocki rekao je da će uskoro voditi brifing u Nacionalnom bezbednosnom birou (BBN), kojem će prisustvovati premijer Donald Tusk, nakon što su ruski dronovi jutros narušili poljski vazdušni prostor na putu ka Ukrajini.

Foto: Tanjug/AP

On je rekao da je već prisustvovao sastanku u Operativnoj komandi oružanih snaga, istakavši da je bezbednost zemlje glavni prioritet, prenosi poljski Pap.

- Od kada su se dogodila kršenja poljskog vazdušnog prostora, u stalnom sam kontaktu sa potpredsednikom vlade, ministrom nacionalne odbrane i najvišim komandantima u poljskim oružanim snagama - napisao je Navrocki na mreži Iks.

Istovremeno, poljska policija je saopštila je da je pronašla ostatke jednog od ruskih dronova u mestu Čosnovka, u blizini Lublina, gde je u toku sastanak kriznog štaba.

Glavni komandant policije izdao je uzbunu za jedinice iz garnizona Podlasko, Lublin, Podkarpatsko i Mazovsko, saopštila je Policijska uprava na toj društvenoj mreži.

Poljske vlasti su ranije jutros saopštile da su ruski dronovi ušli u poljski vazdušni prostor, a da je poljsko ratno vazduhoplovstvo upotrebilo oružje za obaranje.

Poljska vojska je saopštila da ulazak dronova u vazdušni prostor te zemlje tokom ruskog napada na Ukrajinu predstavlja ''čin agresije“ koji je ugrozio bezbednost javnosti i koji je zahtevao obaranje objekata, prenosi Rojters.

- Ovo je čin agresije koji je predstavljao stvarnu pretnju po bezbednost naših građana - saopštila je Operativna komanda poljskih oružanih snaga na mreži Iks, dok je takođe uvela skraćeno vreme za javljanje na dužnost za vojnike zbog kršenja vazdušnog prostora tokom noći.

Premijer Poljske Donald Tusk rekao je da je Varšava obavestila generalnog sekretara NATO Marka Rutea o akcijama koje je Poljska preduzela protiv ruskih dronova, kao i da operacija protiv dronova i dalje traje.

Zbog akcija državnih i vojnih službi, vazdušni prostor iznad delova zemlje, uključujući aerodrom Šopen, privremeno je zatvoren, preneo je poljski Pap.

Istovremeno, ukrajinski mediji javljaju da je izdato upozorenje na veliki vazušni napad koji se očekuje u Kijevu i drugim delovima Ukrajine.