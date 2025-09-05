SAD SU „IZGUBILE“ RUSIJU I INDIJU: Tramp objasnio i zašto
PREDSEDNIK SAD Donald Tramp izjavio je da su Sjedinjene Države, kako stvari stoje, „izgubile“ Rusiju i Indiju usled jačanja njihovih odnosa sa Kinom, te poželeo trima zemljama „prosperitetnu zajedničku budućnost“.
„Izgleda da smo izgubili Indiju i Rusiju i prepustili ih dubokoj i mračnoj Kini. Želim im dug i prosperitetan zajednički put“, napisao je Tramp na društvenoj mreži Istina.
Američki predsednik je uz tekst objavio i zajedničku fotografiju predsednika Rusije Vladimira Putina, predsednika Kine Si Đinpinga i premijera Indije Narendre Modija.
(Sputnjik)
