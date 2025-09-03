LIKVIDIRANO 11 TERORISTA Tramp o napadu na narko dilere: Grupa TDA deluje pod komandom Nikolasa Madura
AMERIČKA vojska izvela je danas smrtonosni udar na brod za koji se veruje da je prevozio drogu iz Venecuele, objavio je predsednik SAD Donald Tramp, navodeći da je udar izveden u međunarodnim vodama južnih Kariba, i da je u akciji eliminisano 11 "terorista".
-Ranije jutros, po mom naređenju, američke vojne snage su izvele napad na pozitivno identifikovane narkoteroriste iz grupe Tren de Aragva (TDA) u zoni odgovornosti Južne komande (SOUTHCAM), naveo je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.
On je dodao da je TDA označena strana teroristička organizacija, koja deluje pod kontrolom predsednika Venecuele Nikolasa Madura, odgovornog, kako je naveo, “za masovna ubistva, trgovinu drogom, trgovinu ljudima u svrhu seksualne seksualne eksplozije i akte nasilja i terora širom Sjedinjenih Država i zapadne hemisfere".
Tramp je istakao da se napad dogodio dok su teroristi bili na moru u međunarodnim vodama, prevozeći ilegalne narkotike, na putu ka Sjedinjenim Američkim Državama.
-U napadu je ubijeno 11 terorista. Nijedan američki vojnik nije povređen u ovom napadu. Molim vas, neka ovo posluži kao upozorenje svima koji uopšte razmišljaju o unošenju droge u Sjedinjene Američke Države, poručio je Tramp.
Američki državni sekretar Marko Rubio potvrdio je na društvenoj mreži X da je udar bio usmeren na brod koji je bio u rukama "narko-terorističke organizacije".
Napad je opisao kao "precizni udar", preduzet u koordinaciji sa vojnim snagama SAD koje su pojačale prisustvo u regionu.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori
Preporučujemo
MADURO O RASPOREĐIVANjU MORNARICE SAD: Venecuela se suočava sa najvećom pretnjom
01. 09. 2025. u 21:55
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"SA RAČUNA PODIGNUT OGROMAN NOVAC, KONTEJNER NESTAO" Lanetova ćerka iznela nove tvrdnje o imovini pokojnog oca
PROŠLO je četiri godine od smrti legende našeg glumišta, Milana Laneta Gutovića, koji nas je napustio 25. avgusta 2021. u 75. godini.
02. 09. 2025. u 21:21
Komentari (0)