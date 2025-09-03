Svet

LIKVIDIRANO 11 TERORISTA Tramp o napadu na narko dilere: Grupa TDA deluje pod komandom Nikolasa Madura

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

03. 09. 2025. u 00:33

AMERIČKA vojska izvela je danas smrtonosni udar na brod za koji se veruje da je prevozio drogu iz Venecuele, objavio je predsednik SAD Donald Tramp, navodeći da je udar izveden u međunarodnim vodama južnih Kariba, i da je u akciji eliminisano 11 "terorista".

ЛИКВИДИРАНО 11 ТЕРОРИСТА Трамп о нападу на нарко дилере: Група ТДА делује под командом Николаса Мадура

Foto printskrin national interest

-Ranije jutros, po mom naređenju, američke vojne snage su izvele napad na pozitivno identifikovane narkoteroriste iz grupe Tren de Aragva (TDA) u zoni odgovornosti Južne komande (SOUTHCAM), naveo je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

On je dodao da je TDA označena strana teroristička organizacija, koja deluje pod kontrolom predsednika Venecuele Nikolasa Madura, odgovornog, kako je naveo, “za masovna ubistva, trgovinu drogom, trgovinu ljudima u svrhu seksualne seksualne eksplozije i akte nasilja i terora širom Sjedinjenih Država i zapadne hemisfere".

Tramp je istakao da se napad dogodio dok su teroristi bili na moru u međunarodnim vodama, prevozeći ilegalne narkotike, na putu ka Sjedinjenim Američkim Državama.

-U napadu je ubijeno 11 terorista. Nijedan američki vojnik nije povređen u ovom napadu. Molim vas, neka ovo posluži kao upozorenje svima koji uopšte razmišljaju o unošenju droge u Sjedinjene Američke Države, poručio je Tramp.

Američki državni sekretar Marko Rubio potvrdio je na društvenoj mreži X da je udar bio usmeren na brod koji je bio u rukama "narko-terorističke organizacije".

Napad je opisao kao "precizni udar", preduzet u koordinaciji sa vojnim snagama SAD koje su pojačale prisustvo u regionu.

(Tanjug)

