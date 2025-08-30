"TO JE VEĆ SLUČAJ ZA PSIHIJATRA": Zaharova o izjavi Merca o navodnom mešanju Rusije u unutrašnja pitanja Nemačke
PREDSTAVNICA ruskog Ministarstva spoljnih poslova prokomentarisala je izjavu nemačkog kancelara Fridriha Merca o navodnom mešanju Rusije u unutrašnja pitanja Nemačke putem društvenih mreža. To je već slučaj za psihijatra, rekla je ona, podsetivši da Berlin tri godine naoružava neonacistički kijevski režim.
"Čini mi se da je to već stvar za psihijatra: Nemačka tri godine isporučuje neonacističkom kijevskom režimu naoružanje, uključujući tešku vojnu tehniku, a sad su zabrinuti zbog društvenih mreža", navela je ona za ruske medije.
Nemački kancelar Fridrih Merc izjavio je za francuski LCI, u kontekstu namere Evropske komisije da poveća vojne rashode, da se njegova zemlja već nalazi u sukobu sa Rusijom.
On je optužio Moskvu da navodno destabilizuje značajan deo Nemačke i meša se u unutrašnje stvari preko društvenih mreža.
Kako tvrdi Merc, specijalne službe ga informišu o navodnim svakodnevnim napadima Rusije na nemačku infrastrukturu i pokušajima da utiče na javno mnjenje.
(Sputnjik)
Preporučujemo
POŽAR NA PIJACI U VOLGOGRADU: Spašeno šestoro ljudi, evakuisano 600
30. 08. 2025. u 13:12
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
HEROJI NA PARKETU: Naši reprezentativci iz klinačkih dana - možete li da pogodite KO JE KO (FOTO)
POGLEDAJTE kako su naši Orlovi izgledali u detinjstvu, u svojim prvim sportskim danima, kada je košarka bila igra, a ne profesija.
29. 08. 2025. u 18:39
Komentari (0)