"TO JE VEĆ SLUČAJ ZA PSIHIJATRA": Zaharova o izjavi Merca o navodnom mešanju Rusije u unutrašnja pitanja Nemačke

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

30. 08. 2025. u 13:18

PREDSTAVNICA ruskog Ministarstva spoljnih poslova prokomentarisala je izjavu nemačkog kancelara Fridriha Merca o navodnom mešanju Rusije u unutrašnja pitanja Nemačke putem društvenih mreža. To je već slučaj za psihijatra, rekla je ona, podsetivši da Berlin tri godine naoružava neonacistički kijevski režim.

ТО ЈЕ ВЕЋ СЛУЧАЈ ЗА ПСИХИЈАТРА: Захарова о изјави Мерца о наводном мешању Русије у унутрашња питања Немачке

Foto: Tanjug/Alexander Demyanchuk/TASS Host Photo Agency Pool via AP

"Čini mi se da je to već stvar za psihijatra: Nemačka tri godine isporučuje neonacističkom kijevskom režimu naoružanje, uključujući tešku vojnu tehniku, a sad su zabrinuti zbog društvenih mreža", navela je ona za ruske medije.

Nemački kancelar Fridrih Merc izjavio je za francuski LCI, u kontekstu namere Evropske komisije da poveća vojne rashode, da se njegova zemlja već nalazi u sukobu sa Rusijom.

On je optužio Moskvu da navodno destabilizuje značajan deo Nemačke i meša se u unutrašnje stvari preko društvenih mreža.

Kako tvrdi Merc, specijalne službe ga informišu o navodnim svakodnevnim napadima Rusije na nemačku infrastrukturu i pokušajima da utiče na javno mnjenje.

(Sputnjik)

