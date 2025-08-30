PREDSTAVNICA ruskog Ministarstva spoljnih poslova prokomentarisala je izjavu nemačkog kancelara Fridriha Merca o navodnom mešanju Rusije u unutrašnja pitanja Nemačke putem društvenih mreža. To je već slučaj za psihijatra, rekla je ona, podsetivši da Berlin tri godine naoružava neonacistički kijevski režim.

"Čini mi se da je to već stvar za psihijatra: Nemačka tri godine isporučuje neonacističkom kijevskom režimu naoružanje, uključujući tešku vojnu tehniku, a sad su zabrinuti zbog društvenih mreža", navela je ona za ruske medije.

Nemački kancelar Fridrih Merc izjavio je za francuski LCI, u kontekstu namere Evropske komisije da poveća vojne rashode, da se njegova zemlja već nalazi u sukobu sa Rusijom.

On je optužio Moskvu da navodno destabilizuje značajan deo Nemačke i meša se u unutrašnje stvari preko društvenih mreža.

Kako tvrdi Merc, specijalne službe ga informišu o navodnim svakodnevnim napadima Rusije na nemačku infrastrukturu i pokušajima da utiče na javno mnjenje.

(Sputnjik)