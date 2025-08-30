Svet

NATO U UKRAJINI 3. SVETSKI RAT Rusija na sednici SB UN: Apsolutno neprihvatljivo uvođenje vojnih kontingenata u Ukrajinu

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

30. 08. 2025. u 01:34

ZA Rusiju je „apsolutno neprihvatljivo“ da teritorije koje još uvek kontroliše Kijev brane zemlje NATO, uključujući i uvođenje vojnih kontingenata, izjavio je zamenik stalnog predstavnika RF pri UN Dmitrij Poljanski na sednici Saveta bezbednosti.

Foto printskrin / oruzjeonline.com

-Takvi scenariji su prepuni nekontrolisane eskalacije sukoba sa nepredvidivim posledicama. Oni koji pokušavaju da ih proguraju nisu zainteresovani za rešavanje krize, već za njeno prolongiranje, možda u formi privremenog zamrzavanja sukoba, naglasio je Poljanski.

Ruski diplomata je dodao da Moskva primećuje izvesne pozitivne signale od partnera, „pre svega u Sjedinjenim Državama“, koji sve jasnije uviđaju neophodnost otklanjanja uzroka ukrajinskog konflikta, bez čega je njegovo rešavanje nemoguće.

Takođe je rekao i da Rusija beleži brojne pokušaje da se iskrivi sama ideja održavanja rusko-ukrajinskog samita.

On je naglasio da Moskva ne isključuje mogućnost takve inicijative, ali isključivo uz uslov „pažljive prethodne pripreme“ i „suštinskog sadržaja“ susreta.

-U suprotnom, susret jednostavno gubi smisao, zaključio je ruski diplomata.

(sputnikportal.rs)

