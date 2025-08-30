NATO U UKRAJINI 3. SVETSKI RAT Rusija na sednici SB UN: Apsolutno neprihvatljivo uvođenje vojnih kontingenata u Ukrajinu
ZA Rusiju je „apsolutno neprihvatljivo“ da teritorije koje još uvek kontroliše Kijev brane zemlje NATO, uključujući i uvođenje vojnih kontingenata, izjavio je zamenik stalnog predstavnika RF pri UN Dmitrij Poljanski na sednici Saveta bezbednosti.
-Takvi scenariji su prepuni nekontrolisane eskalacije sukoba sa nepredvidivim posledicama. Oni koji pokušavaju da ih proguraju nisu zainteresovani za rešavanje krize, već za njeno prolongiranje, možda u formi privremenog zamrzavanja sukoba, naglasio je Poljanski.
Ruski diplomata je dodao da Moskva primećuje izvesne pozitivne signale od partnera, „pre svega u Sjedinjenim Državama“, koji sve jasnije uviđaju neophodnost otklanjanja uzroka ukrajinskog konflikta, bez čega je njegovo rešavanje nemoguće.
Takođe je rekao i da Rusija beleži brojne pokušaje da se iskrivi sama ideja održavanja rusko-ukrajinskog samita.
On je naglasio da Moskva ne isključuje mogućnost takve inicijative, ali isključivo uz uslov „pažljive prethodne pripreme“ i „suštinskog sadržaja“ susreta.
-U suprotnom, susret jednostavno gubi smisao, zaključio je ruski diplomata.
