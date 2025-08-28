SITUACIJA sa kolektivnim sećanjem na Holokaust u Evropskoj uniji je direktna posledica politike fragmentiranja istorije Drugog svetskog rata, dok se oslobodilačka uloga Crvene armije stalno omalovažava, izjavila je zvanična predstavnica ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Diplomata je skrenula pažnju na poziv u francusko Ministarstvo spoljnih poslova ambasadora SAD u zemlji, Čarlsa Kušnera, kome je rečeno da su njegove reči o neadekvatnosti napora francuskog predsednika Emanuela Makrona u borbi protiv antisemitizma neprihvatljive. Podsetila ga je i na „obavezu da se ne meša u unutrašnje poslove država“.

- Čudno je čitati i slušati o 'mešanju u unutrašnje poslove', jer tema ljudskih prava treba da bude, kako nas zvanični Pariz ubeđuje već dugi niz godina, prekogranične prirode - primetila je Zaharova u članku koji je objavio list „Izvestija“.

(Sputnjik)