ZAHAROVA: Evropa počela da zaboravlja Holokaust

28. 08. 2025. u 17:28

SITUACIJA sa kolektivnim sećanjem na Holokaust u Evropskoj uniji je direktna posledica politike fragmentiranja istorije Drugog svetskog rata, dok se oslobodilačka uloga Crvene armije stalno omalovažava, izjavila je zvanična predstavnica ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Foto: Profimedia

Diplomata je skrenula pažnju na poziv u francusko Ministarstvo spoljnih poslova ambasadora SAD u zemlji, Čarlsa Kušnera, kome je rečeno da su njegove reči o neadekvatnosti napora francuskog predsednika Emanuela Makrona u borbi protiv antisemitizma neprihvatljive. Podsetila ga je i na „obavezu da se ne meša u unutrašnje poslove država“.

- Čudno je čitati i slušati o 'mešanju u unutrašnje poslove', jer tema ljudskih prava treba da bude, kako nas zvanični Pariz ubeđuje već dugi niz godina, prekogranične prirode - primetila je Zaharova u članku koji je objavio list „Izvestija“.

(Sputnjik)

