Svet

PAVEL: Prerano je misliti da je mir u Ukrajini blizu

Novosti online

26. 08. 2025. u 17:55

PREGOVARAČKI proces o Ukrajini je važan, ali je prerano govoriti o stvarnom pristupu rešavanju sukoba, smatra češki predsednik Petr Pavel.

ПАВЕЛ: Прерано је мислити да је мир у Украјини близу

Foto: Profimedia

- Pavel smatra da je prerano misliti da je mir već blizu - citira predsednika ČTK.

Turske vlasti takođe smatraju da su razgovori o slanju mirovnih snaga u Ukrajinu preuranjeni, s obzirom na trenutni razvoj oružanog sukoba.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

5 legendarnih izjava Svetislava Pešića koje morate upamtiti! Evo zašto je ovaj čovek živa legenda i van košarkaškog terena
Košarka

0 3

5 legendarnih izjava Svetislava Pešića koje morate upamtiti! Evo zašto je ovaj čovek živa legenda i van košarkaškog terena

Svetislav Pešić mnogo je više od legende naše košarke. On je nepresušni izvor snage i motivacije, čovek čija energija okuplja tim i podseća nas na ono što sport u svojoj suštini jeste. Zajedništvo. Njegove reči i šale ne osvežavaju samo atmosferu već i podsećaju da je snaga tima često jednaka snazi koju svaki pojedinac donese u to zajedništvo.

25. 08. 2025. u 16:00

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HRVATSKA ZAPANJENA: Bed blu bojsi dobili batine? (VIDEO)

HRVATSKA ZAPANjENA: Bed blu bojsi dobili batine? (VIDEO)