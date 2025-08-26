PAVEL: Prerano je misliti da je mir u Ukrajini blizu
PREGOVARAČKI proces o Ukrajini je važan, ali je prerano govoriti o stvarnom pristupu rešavanju sukoba, smatra češki predsednik Petr Pavel.
- Pavel smatra da je prerano misliti da je mir već blizu - citira predsednika ČTK.
Turske vlasti takođe smatraju da su razgovori o slanju mirovnih snaga u Ukrajinu preuranjeni, s obzirom na trenutni razvoj oružanog sukoba.
