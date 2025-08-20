NAUČNA STUDIJA: Topljenje leda u vodama Arktika usporeno, nažalost - samo privremeno

TOPLjENjE leda u vodama Arktika drastično je usporeno u proteklih 20 godina, pokazalo je najnovije istraživanje.

Foto: Profimedia

Ovo otkriće predstavlja iznenađenje, ukazuju istraživači, s obzirom da emisije ugljenika od sagorevanja fosilnih goriva, nastavljaju da rastu i vremenom stvaraju sve jače globalno otopljavanje, prenosi Gardijan.

Naučnici su ukazali da su prirodne varijacije u okeanskim strujama koje ograničavaju topljenje leda verovatno dovele do balansa u kontinuiranom rastu globalnih temperatura, ali su dodali da je ovo samo privremena pojava, kao i da će topljenje najverovatnije ponovo početi dvostruko većom brzinom od sadašnje u narednih pet do 10 godina.

Zaključak studije ne znači da se led na Arktiku obnavlja, a površina leda u vodama u septembru, kada je na godišnjem minimum, prepolovila se od 1979., kada su počela satelitska merenja.

Naučnici upozoravaju da je klimatska kriza i dalje nedvosmisleno realna, kao i da je potrebna hitna akcija kako bi se izbegle najgore posledice.

Stručnjaci i dalje očekuju da će kasnije u ovom veku Arktik ostati bez leda, što će ugroziti ljude i faunu u regionu.

Mark Inglend sa Univerziteta u Ekseteru, koji je predvodio izradu studije, istakao je da nam je pojava usporenog topljenja leda kupila malo više vremena, ali da je to samo privremeno.

Naučnik Endru Šeperd sa Univerziteta Nortambrija zaključio je da se led na Arktiku, ipak, i dalje tanji, dodajući da podaci pokazuju da je od 2010. prosečna debljina leda u oktobru opadala za 0,6 centimetara godišnje.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori