UŽAS U ITALIJI: Otac gledao kako sina udara grom

PETNAESTOGODIŠNjEG dečaka je udario grom dok je bio napolju u gradu Kopo blizu Kronjala u centralnoj Italiji.

Nesreća se dogodila tokom jake oluje.

Pratio ga je otac, koji je odmah pozvao hitnu pomoć. Helikopterom je prebačen u bolnicu San Salvatore u L'Akvili u najtežem stanju (crveni kod), bez svesti i sa teškim opekotinama.

Operaciju spasavanja posebno je otežala jaka kiša koja je padala u to vreme, javili su italijanski mediji.

Petnaestogodišnjak je prvo stabilizovan na mestu nesreće, a zatim prebačen u bolnicu.

Trenutno se nalazi na odeljenju intenzivne nege.

