UŽAS U ITALIJI: Otac gledao kako sina udara grom
PETNAESTOGODIŠNjEG dečaka je udario grom dok je bio napolju u gradu Kopo blizu Kronjala u centralnoj Italiji.
Nesreća se dogodila tokom jake oluje.
Pratio ga je otac, koji je odmah pozvao hitnu pomoć. Helikopterom je prebačen u bolnicu San Salvatore u L'Akvili u najtežem stanju (crveni kod), bez svesti i sa teškim opekotinama.
Operaciju spasavanja posebno je otežala jaka kiša koja je padala u to vreme, javili su italijanski mediji.
Petnaestogodišnjak je prvo stabilizovan na mestu nesreće, a zatim prebačen u bolnicu.
Trenutno se nalazi na odeljenju intenzivne nege.
(Blic.rs/Index)
BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori
