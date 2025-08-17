Svet

UŽAS U ITALIJI: Otac gledao kako sina udara grom

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

17. 08. 2025. u 22:31

PETNAESTOGODIŠNjEG dečaka je udario grom dok je bio napolju u gradu Kopo blizu Kronjala u centralnoj Italiji.

УЖАС У ИТАЛИЈИ: Отац гледао како сина удара гром

Foto Pixabay free images

Nesreća se dogodila tokom jake oluje.

Pratio ga je otac, koji je odmah pozvao hitnu pomoć. Helikopterom je prebačen u bolnicu San Salvatore u L'Akvili u najtežem stanju (crveni kod), bez svesti i sa teškim opekotinama.

Operaciju spasavanja posebno je otežala jaka kiša koja je padala u to vreme, javili su italijanski mediji.

Petnaestogodišnjak je prvo stabilizovan na mestu nesreće, a zatim prebačen u bolnicu.

Trenutno se nalazi na odeljenju intenzivne nege.

(Blic.rs/Index)

17. 08. 2025. u 12:14 >> 12:44

