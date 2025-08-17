OVAKO TO RADI NEMAČKA POLICIJA: Usred protesta uhapšena 14-godišnja devojčica (VIDEO)
U CENTRU nemačke prestonice dogodila se scena koja je podigla veliku pažnju javnosti – berlinska policija privela je 14-godišnju devojčicu tokom protesta, dok je ceo centar grada bio pod jakim policijskim obezbeđenjem.
Iako se na društvenim mrežama vodi polemika da li je u redu da se maloletnici privode, u Nemačkoj očigledno važi da su red i zakon isti za sve – bez obzira na godine. Ako neko krši propise, pravi nerede ili učestvuje u izgredima, policija mora da reaguje.
Podsećamo, slično se dogodilo i ranije, kada je privedena trinaestogodišnjakinja tokom propalestinskih protesta u Berlinu.
Policija i tada nije pravila razliku - bezbednost i javni red stavljeni su na prvo mesto.
Nemačka policija šalje jasnu poruku: tolerancije za nerede nema, a ko god pređe granicu zakona, biće zaustavljen.
