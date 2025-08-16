Svet

PUTIN SE UKRCAO NA AVION: Otišao sa Aljaske (VIDEO)

Марија Стевановић
Marija Stevanović

16. 08. 2025. u 01:56

VLADIMIR Putin se ukrcao u avion kako bi napustio Aljasku, javlja "Izvestja".

ПУТИН СЕ УКРЦАО НА АВИОН: Отишао са Аљаске (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

Putin je napustio Aljasku. 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TRAMP NIJE POZVAO ZELENSKOG NAKON SASTANKA SA PUTINOM? Fajnenšel tajms - Situacija je čudna

TRAMP NIJE POZVAO ZELENSKOG NAKON SASTANKA SA PUTINOM? "Fajnenšel tajms" - Situacija je čudna