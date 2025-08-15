POGLEDAJTE - Pojavio se snimak početka sastanka Putina i Trampa na Aljasci (VIDEO)
KREMLj je objavio snimak početka sastanka predsednika Rusije i SAD Vladimira Putina i Donalda Trampa na Aljasci.
Rubio, ulazeći u salu za pregovore, pozdravio je Putina rukovanjem, a zatim su ušli Lavrov i Ušakov.
Putin i Tramp su razmenili nekoliko osmeha pre početka zvaničnog razgovora.
(Ria.ru)
