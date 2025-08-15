Svet

POGLEDAJTE - Pojavio se snimak početka sastanka Putina i Trampa na Aljasci (VIDEO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

15. 08. 2025. u 22:15

KREMLj je objavio snimak početka sastanka predsednika Rusije i SAD Vladimira Putina i Donalda Trampa na Aljasci.

ПОГЛЕДАЈТЕ - Појавио се снимак почетка састанка Путина и Трампа на Аљасци (ВИДЕО)

Foto Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson


Objavljeni snimak pokazuje da je Tramp prvi ušao u salu za pregovore, a zatim Putin. Ruskog lidera pratili su članovi ruske delegacije: pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov i ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, kao i prevodioci. Zatim su u salu za pregovore ušli članovi američke delegacije: državni sekretar Marko Rubio i specijalni predstavnik predsednika SAD Stiven Vitkof.

Rubio, ulazeći u salu za pregovore, pozdravio je Putina rukovanjem, a zatim su ušli Lavrov i Ušakov.
Putin i Tramp su razmenili nekoliko osmeha pre početka zvaničnog razgovora.

(Ria.ru)

